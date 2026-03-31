Το Ισραήλ κινδυνεύει με αποκλεισμό από το Συμβούλιο της Ευρώπης λόγω νόμου για θανατική ποινή
Η έγκριση από την Κνεσέτ νόμου που επιβάλλει τη θανατική ποινή σε Παλαιστίνιους προκαλεί έντονη ανησυχία στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Το κοινοβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε χθες έναν αμφιλεγόμενο νόμο, με τον οποίο η θανατική ποινή καθίσταται ο κανόνας για Παλαιστίνιους που καταδικάζονται από στρατοδικεία για φονικές επιθέσεις. Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Προειδοποίηση από το Συμβούλιο της Ευρώπης
Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE), Πέτρα Μπάιρ, δήλωσε ότι η έγκριση του νόμου «θέτει σε σοβαρό κίνδυνο το καθεστώς παρατηρητή του Ισραήλ» στην PACE. Η ίδια τόνισε ότι η ψηφοφορία απομακρύνει το Ισραήλ από τις αξίες του Συμβουλίου, το οποίο απορρίπτει τη θανατική ποινή σε κάθε περίπτωση.
Η Μπάιρ εξέφρασε την ελπίδα ότι το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ θα απορρίψει το νόμο. Παράλληλα, το ζήτημα πρόκειται να συζητηθεί στη σύνοδο της PACE στις 22 Απριλίου στο Στρασβούργο, αφιερωμένη στην κατάργηση της θανατικής ποινής.
Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αλέν Μπερσέ, είχε ήδη χαρακτηρίσει την έγκριση του ισραηλινού νόμου ως «σοβαρή οπισθοδρόμηση», υπογραμμίζοντας τη διαφωνία της Ευρώπης με την εφαρμογή θανατικής ποινής.