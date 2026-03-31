Το Ισραήλ κινδυνεύει με αποκλεισμό από το Συμβούλιο της Ευρώπης λόγω νόμου για θανατική ποινή

Το κοινοβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε χθες έναν αμφιλεγόμενο νόμο, με τον οποίο η θανατική ποινή καθίσταται ο κανόνας για Παλαιστίνιους που καταδικάζονται από στρατοδικεία για φονικές επιθέσεις. Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Προειδοποίηση από το Συμβούλιο της Ευρώπης

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE), Πέτρα Μπάιρ, δήλωσε ότι η έγκριση του νόμου «θέτει σε σοβαρό κίνδυνο το καθεστώς παρατηρητή του Ισραήλ» στην PACE. Η ίδια τόνισε ότι η ψηφοφορία απομακρύνει το Ισραήλ από τις αξίες του Συμβουλίου, το οποίο απορρίπτει τη θανατική ποινή σε κάθε περίπτωση.

PACE President: Knesset vote ‘seriously jeopardises’ Israel’s observer status with the Assembly



"I am deeply disappointed by last night's vote in the Knesset, which seriously jeopardises Israel's observer status with the Parliamentary Assembly of the Council of Europe,"

Η Μπάιρ εξέφρασε την ελπίδα ότι το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ θα απορρίψει το νόμο. Παράλληλα, το ζήτημα πρόκειται να συζητηθεί στη σύνοδο της PACE στις 22 Απριλίου στο Στρασβούργο, αφιερωμένη στην κατάργηση της θανατικής ποινής.

Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αλέν Μπερσέ, είχε ήδη χαρακτηρίσει την έγκριση του ισραηλινού νόμου ως «σοβαρή οπισθοδρόμηση», υπογραμμίζοντας τη διαφωνία της Ευρώπης με την εφαρμογή θανατικής ποινής.