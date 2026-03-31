ΥΠΕΞ: Θα φέρουμε το Άγιο Φως - Το Status Quo πρέπει να είναι απολύτως σεβαστό

Στη ρητή διαβεβαίωση ότι η ελληνική Πολιτεία θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για την ασφαλή μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα προχώρησε η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού. Κατά τη διάρκεια της επίσημης ενημέρωσης, η εκπρόσωπος έστειλε εκ μέρους της Ελλάδας ένα μήνυμα προς το Ισραήλ υπογραμμίζοντας τη σημασία του απόλυτου σεβασμού του Status Quo των Πανάγιων Προσκυνημάτων στην Ιερουσαλήμ, σημειώνοντας ότι η Αθήνα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις ισραηλινές αρχές για τη διευθέτηση των λεπτομερειών.

Σύμφωνα με την Λάνα Ζωχιού, ο υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον Ισραηλινό ομόλογό του, ενώ το υπουργείο παραμένει σε επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς. «Θα προχωρήσουμε στο Άγιο Φως και τη μεταφορά του στην Ελλάδα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι όποιες δυνατότητες υπάρχουν, δεν δύνανται να δημοσιοποιηθούν για λόγους ασφαλείας», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος. Η ελληνική πλευρά τονίζει ότι το καθεστώς των Ιερών Προσκυνημάτων, περιλαμβανομένου του Ναού της Αναστάσεως, οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Το «μπλόκο» στους πιστούς και η συμβολική τελετή

Η παρέμβαση του ΥΠΕΞ έρχεται στον απόηχο της ανακοίνωσης της ισραηλινής αστυνομίας, η οποία προανήγγειλε ότι η φετινή τελετή της Αφής θα πραγματοποιηθεί σε «συμβολική» και αυστηρά περιορισμένη μορφή. Οι ισραηλινές αρχές επικαλούνται την επιχείρηση «Λιοντάρι που βρυχάται» και την απειλή ιρανικών πυραυλικών πληγμάτων, αποφασίζοντας τον εορτασμό «κεκλεισμένων των θυρών», χωρίς τη μαζική προσέλευση πιστών. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τις ανησυχίες της ελληνικής διπλωματίας, καθώς θεωρείται ότι θέτει σε άμεσο κίνδυνο το Status Quo των Πανάγιων Προσκυνημάτων λίγες ημέρες πριν από το Ορθόδοξο Πάσχα.

Το επιχειρησιακό σχέδιο μεταφοράς

Όσον αφορά το τεχνικό σκέλος της επιχείρησης, υπάρχει κατ' αρχήν συνεννόηση μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τις κινήσεις της ελληνικής αποστολής. Το σχέδιο προβλέπει την αποστολή αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ και τη μετάβαση της αποστολής με αυτοκίνητο στα Ιεροσόλυμα. Εκεί, η ελληνική αντιπροσωπεία θα παραλάβει το Φως χωρίς τη διεξαγωγή επίσημης τελετής, προκειμένου να επιστρέψει άμεσα στην πίστα του αεροδρομίου και από εκεί στην Αθήνα για την προγραμματισμένη διανομή του στην ελληνική επικράτεια.