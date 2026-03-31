Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Μόνο θρησκευτικές τελετές το Πάσχα λόγω του πολέμου

Στην απόφαση να περιορίσει τις εκδηλώσεις της Μεγάλης Εβδομάδας αποκλειστικά στο θρησκευτικό και λατρευτικό σκέλος προχώρησε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Με επίσημη ανακοίνωσή του, το Πατριαρχείο αναφέρει ότι για τρίτη συνεχή χρονιά η χριστιανική παρουσία στην Αγία Γη δοκιμάζεται, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή του στην προστασία του Status Quo και τη διασφάλιση της θρησκευτικής ελευθερίας σε μια περίοδο έντονης ανθρώπινης οδύνης.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων επιβεβαιώνει την προσαρμογή των χριστιανικών Εκκλησιών στο Ισραήλ με τα δρακόντεια μέτρα ασφάλειας που επιβάλλουν οι αρχές του Κράτους, με αφορμή τον πόλεμο με το Ιράν.

Περιορισμός των τελετών και σεβασμός στην οδύνη

Η ανακοίνωση ξεκαθαρίζει ότι από την Κυριακή των Βαΐων έως την Κυριακή της Αναστάσεως, οι εορτασμοί θα περιοριστούν αυστηρά στις θρησκευτικές ιεροτελεστίες, καταργώντας κάθε είδους εορταστική εκδήλωση. Η απόφαση αυτή ελήφθη ως ένδειξη σεβασμού στα δεινά των ανθρώπων στη Γάζα, αλλά και στις συνεχιζόμενες επιθέσεις εποίκων εναντίον αμάχων στη Δυτική Όχθη. Το Πατριαρχείο εκφράζει τη θλίψη του για τις παραβιάσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του δικαιώματος στη ζωή που πλήττουν την ευρύτερη περιοχή.

Με περιορισμούς και το Άγιο Φως

Πρακτικά το Πατριαρχείο εμμέσως ανακοίνωσε ότι θα συμμορφωθεί με τις επιταγές της Αστυνομίας του Ισραήλ ου ζήτησε «συμβολική» και αυστηρά περιορισμένη μορφή, χωρίς τη μαζική προσέλευση πιστών για την τελετή του Αγίου Φωτός στον Πανάγιο Τάφο, επικαλούμενη την επιχείρηση «Λιοντάρι που βρυχάται» και την απειλή ιρανικών πυραυλικών πληγμάτων.

Η επίσημη παραδοχή των αρχών για εορτασμό «κεκλεισμένων των θυρών» επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους της ελληνικής διπλωματίας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο το Status Quo των Πανάγιων Προσκυνημάτων λίγες μόλις ημέρες πριν από το Ορθόδοξο Πάσχα.

Η προστασία του Status Quo και οι αντιδράσεις

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη διατήρησης του ιστορικού και νομικού καθεστώτος (Status Quo) των Ιερών Προσκυνημάτων. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων συντονίζεται μαζί με την ελληνική πολιτεία στο κρίσιμο ζήτημα του Status Quo, καθώς οι τελευταίες κινήσεις του Ισραήλ να απαγορεύσει -με πρόσχημα τα μέτρα ασφαλείας λόγω του πολέμου- την πρόσβαση στα Πανάγια Προσκυνήματα, υπονομεύει ευθέως το καθεστώς που διέπει τα Πανάγια Προσκυνήματα και την χριστιανική παρουσία στους Αγίου Τόπους.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια στιγμή που η ένταση έχει κορυφωθεί, μετά την εμπόδιση του Λατίνου Πατριάρχη Ιερουσαλήμ Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα από τις ισραηλινές αρχές την Κυριακή των Βαΐων των Καθολικών, αλλά και την ανακοίνωση της ισραηλινής αστυνομίας για τη διεξαγωγή της τελετής του Αγίου Φωτός σε «συμβολική» μορφή. Το Πατριαρχείο σημειώνει επίσης με ανησυχία τον αποκλεισμό του τεμένους Αλ-Άκσα, γεγονός που επηρεάζει τη θρησκευτική ζωή και τη σύνδεση των πιστών με τους ιερούς τόπους.

Σταθερότητα στην πίστη και αίτημα για ειρήνη

Παρά τις αντίξοες συνθήκες και τους περιορισμούς που επιβάλλονται, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επαναβεβαιώνει την πρόθεσή του να συνεχίσει την αναβίωση της θρησκευτικής του κληρονομιάς. Στο μήνυμά του τονίζεται ότι ο πόνος, όσο έντονος και αν είναι, δεν σβήνει το φως της ελπίδας, ενώ απευθύνεται έκκληση για την επικράτηση δίκαιης ειρήνης. Η ανακοίνωση καταλήγει με την προσευχή η Ιερουσαλήμ να παραμείνει ένας ζωντανός φάρος πίστης και αγάπης, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπινης ύπαρξης.