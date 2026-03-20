Πυραυλική επίθεση του Ιράν κοντά στον Παναγίο Τάφο στην Ιερουσαλήμ

Πυραυλική επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (20/3) στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, κοντά στον ιστορικό Ναό του Παναγίου Τάφου.

Η επίθεση, που φέρεται να προήλθε από το Ιράν, προκάλεσε ζημιές σε περιοχή της Εβραϊκής Συνοικίας, περίπου 350 μέτρα από το Όρος του Ναού (Χαράμ αλ-Σαρίφ). Σύμφωνα με δημοσίευμα του Times of Israel, οι ζημιές εντοπίζονται σε ένα πάρκινγκ, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Impact in Jerusalem's Old City after Iranian missile strike pic.twitter.com/oIDRcL1agW — AlexandruC4 (@AlexandruC4) March 20, 2026

Η πυραυλική επίθεση είχε ως αποτέλεσμα υλικές ζημιές, ενώ η περιοχή δεν επηρεάστηκε άμεσα από την έκρηξη, με τοπικές αρχές να επιβεβαιώνουν ότι δεν υπήρχαν θύματα.