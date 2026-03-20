Πυραυλική επίθεση του Ιράν κοντά στον Παναγίο Τάφο στην Ιερουσαλήμ
Πυραυλική επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (20/3) στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, κοντά στον ιστορικό Ναό του Παναγίου Τάφου.
Η επίθεση, που φέρεται να προήλθε από το Ιράν, προκάλεσε ζημιές σε περιοχή της Εβραϊκής Συνοικίας, περίπου 350 μέτρα από το Όρος του Ναού (Χαράμ αλ-Σαρίφ). Σύμφωνα με δημοσίευμα του Times of Israel, οι ζημιές εντοπίζονται σε ένα πάρκινγκ, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
