Σφυροκόπημα σε Κασπία και Ιράν από ΗΠΑ και Ισραήλ – Καταστράφηκαν 16 περσικά πλοία στην περιοχή Νουρ

Δραματική κλιμάκωση της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή καταγράφεται το τελευταίο εικοσιτετράωρο, καθώς οι επιχειρήσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν εισέρχονται στην 21η ημέρα τους.

Η γεωγραφική εμβέλεια των πληγμάτων διευρύνεται επικίνδυνα, με τις ισραηλινές δυνάμεις να στοχεύουν πλέον περιοχές στα παράλια της Κασπίας Θάλασσας, ενώ ταυτόχρονα ο ιρανικός εμπορικός και ιδιωτικός στόλος στον Κόλπο δέχεται συντριπτικά κτυπήματα.

Την ίδια στιγμή οι δυνάμεις του IDF εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε πόλεις του Ιράν, στον απόηχο των ισχυρισμών του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι «ο αντίπαλος αποδεκατίζεται».

Από τα πλήγματα του ισραηλινού στρατού έπεσε νεκρό ένα ακόμη υψηλόβαθμο στέλεχος των Ιρανών,ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί.

Πλήγματα στην «καρδιά» της Κασπίας



Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), ξεκίνησε μια νέα σειρά αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στόχων που συνδέονται με το ιρανικό καθεστώς στην περιοχή Νουρ. Η κίνηση αυτή θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς η περιοχή βρίσκεται στα βόρεια της χώρας, στα παράλια της Κασπίας, αποδεικνύοντας ότι το Ισραήλ έχει τη δυνατότητα να πλήττει στόχους σε όλη την επικράτεια του Ιράν, μακριά από τα παραδοσιακά μέτωπα των συνόρων.

«Ξεκινήσαμε να πλήττουμε στόχους του τρομοκρατικού, ιρανικού καθεστώτος στην περιοχή Νουρ», ανέφερε λακωνικά ο ισραηλινός στρατός, επιβεβαιώνοντας τη στενή επιχειρησιακή συνεργασία με τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

16 ιρανικά πλοία στις φλόγες

Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες που μεταδίδονται από το εσωτερικό του Ιράν κάνουν λόγο για μια καταστροφική ημέρα για τις ναυτιλιακές υποδομές της χώρας στον Νότο. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο τοπικές πηγές και αξιωματούχους, μετέδωσε ότι οι συνδυασμένες επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ προκάλεσαν τεράστιες ζημιές σε λιμάνια του Κόλπου.

Συγκεκριμένα, στην επαρχία Χορμοζγκάν, τουλάχιστον 16 πλοία που βρίσκονταν ελλιμενισμένα στις πόλεις Μπάνταρ Λένγκε και Μπάνταρ-ε Κονγκ καταστράφηκαν ολοσχερώς. Αν και οι ιρανικές αρχές κάνουν λόγο για πλοία που ανήκαν σε πολίτες, οι συμμαχικές δυνάμεις εκτιμούν ότι οι εν λόγω υποδομές χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης.

«Έπειτα από μια αμερικανοσιωνιστική αεροπορική επίθεση, η καταστροφή είναι καθολική», δήλωσε αξιωματούχος της επαρχίας Χορμοζγκάν, περιγράφοντας σκηνές χάους στα λιμάνια του νότιου Ιράν.

21 ημέρες πολέμου: Το αδιέξοδο βαθαίνει



Η συμπλήρωση τριών εβδομάδων από την έναρξη των εχθροπραξιών βρίσκει τη διεθνή κοινότητα σε κατάσταση συναγερμού. Η κοινή δράση Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ φαίνεται να ακολουθεί ένα σχέδιο συστηματικής αποδυνάμωσης των υποδομών του Ιράν, πλήττοντας τόσο τα κέντρα διοίκησης όσο και τις εφοδιαστικές αλυσίδες στις θάλασσες.

Η επιλογή της περιοχής Νουρ δείχνει ότι ο πόλεμος έχει μεταφερθεί πλέον βαθιά στην ενδοχώρα, ενώ η καταστροφή των πλοίων στον Κόλπο αναμένεται να επιφέρει βαρύ πλήγμα στην ιρανική οικονομία και στις δυνατότητες ανεφοδιασμού. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η επόμενη φάση της σύγκρουσης ενδέχεται να είναι ακόμη πιο σφοδρή, καθώς η Τεχεράνη δέχεται ασφυκτική πίεση από δύο διαφορετικά μέτωπα (Βορρά και Νότο) ταυτόχρονα.