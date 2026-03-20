Βόμβα Χαμενεΐ: «Οι επιθέσεις εναντίον Τουρκίας και Ομάν δεν έγιναν από το Ιράν ή συμμάχους»

Κατηγορηματική διάψευση για εμπλοκή της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε επιθέσεις κατά της Τουρκίας και του Ομάν, χώρες με τις οποίες διατηρεί στενές σχέσεις, διατυπώνεται σε επίσημη τοποθέτηση του νέου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του wanaen.com, τα πλήγματα που σημειώθηκαν σε συγκεκριμένες τοποθεσίες δεν προήλθαν «σε καμία περίπτωση» από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας ή από άλλες δυνάμεις του λεγόμενου Μετώπου Αντίστασης.

Αντίθετα, η ευθύνη αποδίδεται σε «τέχνασμα του Σιωνιστή εχθρού», ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια πηγή, εφαρμόζει τακτικές «ψευδούς σημαίας» με στόχο να υπονομεύσει τις σχέσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας με γειτονικά κράτη.

Αναλυτικά όσα είπε ο ηγέτης του Ιράν:

«Θα πρέπει επίσης να επισημάνω ότι οι επιθέσεις εναντίον της Τουρκίας και του Ομάν, οι οποίες έχουν καλές σχέσεις μαζί μας, με στόχο συγκεκριμένες τοποθεσίες σε αυτές τις χώρες, δεν πραγματοποιήθηκαν σε καμία περίπτωση από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας ή τις άλλες δυνάμεις του Μετώπου Αντίστασης. Πρόκειται για ένα τέχνασμα του Σιωνιστή εχθρού, που χρησιμοποιεί την τακτική της ψευδούς σημαίας για να δημιουργήσει διχόνοια μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας και των γειτόνων της, και μπορεί να συμβεί και σε ορισμένες άλλες χώρες. Έχω ήδη αναφέρει τα υπόλοιπα σημεία που σχετίζονται με αυτό το θέμα».