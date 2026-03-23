Washington Post: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «απομονωμένος και δεν απαντά σε μηνύματα»

Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι «τραυματισμένος, απομονωμένος και δεν ανταποκρίνεται σε μηνύματα που του μεταβιβάζονται», σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους ασφαλείας που μίλησαν στην εφημερίδα The Washington Post.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, οι Φρουροί της Επανάστασης και ορισμένοι κληρικοί έχουν εντείνει τον έλεγχο τους στο Ιράν.

Το ειδησεογραφικό site Axios ανέφερε το Σάββατο ότι η CIA, η ισραηλινή Mossad και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών εργάζονται για να εντοπίσουν ίχνη του Χαμενεΐ, ο οποίος παραμένει άφαντος από τότε που ανακηρύχθηκε νέος Ανώτατος Ηγέτης, μετά τη δολοφονία του πατέρα του.

Το Ιράν απειλεί με νάρκες στον Κόλπο

Μια επίθεση στις νότιες ακτές και τα νησιά του Ιράν θα έχει ως αποτέλεσμα η κυκλοφορία στον Κόλπο να διακοπεί με την τοποθέτηση θαλάσσιων ναρκών, δήλωσε σήμερα το Συμβούλιο Άμυνας της χώρας σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν σχέδια να καταλάβουν ή να αποκλείσουν την ιρανική νήσο Χαργκ, τον βασικό κόμβο εξαγωγής πετρελαίου στη χώρα, προκειμένου να πιέσουν την Τεχεράνη να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ για όλα τα σκάφη, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios.

«Η όποια προσπάθεια για επίθεση στις ακτές ή τα νησιά του Ιράν θα έχει ως αποτέλεσμα όλες οι θαλάσσιες οδοί πρόσβασης στον Κόλπο… να ναρκοθετηθούν με διάφορους τύπους θαλάσσιων ναρκών, συμπεριλαμβανομένων ναρκών που επιπλέουν και που μπορεί να ποντιστούν από την ακτή», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Σε αυτή την περίπτωση, ολόκληρος ο Κόλπος θα είναι πρακτικά σε μια κατάσταση αντίστοιχη με αυτή στα Στενά του Ορμούζ για μεγάλο διάστημα… Δεν θα πρέπει να ξεχνά κανείς την αποτυχία 100 και πλέον ναρκαλιευτών τη δεκαετία του 1980 στην απομάκρυνση μερικών θαλάσσιων ναρκών».

Το Συμβούλιο Άμυνας επανέλαβε ότι μόνο μη εμπόλεμα κράτη μπορούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ σε συντονισμό με το Ιράν.