Ιερουσαλήμ: Κυριακή των Βαΐων σε κλοιό πολέμου - Η «βουβή» πομπή υπό την απειλή των πυραύλων

Η σημερινή Κυριακή των Βαΐων στην Ιερουσαλήμ δεν θύμιζε σε τίποτα τη λαμπρή είσοδο του Κυρίου στα Ιερουσόλυμα. Η Παλιά Πόλη, που άλλοτε «πλημμύριζε» από χιλιάδες πιστούς με κλάδους βαΐων, σήμερα θύμιζε στρατόπεδο. Υπό τη βαριά σκιά της επιχείρησης «Λιοντάρι που βρυχάται», η παραδοσιακή πομπή πραγματοποιήθηκε σε «βουβό» κλίμα. Μόλις 15 Αγιοταφίτες Πατέρες, συνοδεία του Έλληνα Πρόξενου, διέσχισαν τους έρημους δρόμους, πλαισιωμένοι από εκατοντάδες αστυνομικούς της συνοριακής φύλαξης (Magav).

REUTERS/Ammar Awad

Η φετινή Ανάσταση στην Αγία Γη θα είναι μια πράξη πίστης υπό περιορισμό, σε μια Ιερουσαλήμ που περιμένει το επόμενο χτύπημα, την ώρα που ο χριστιανικός κόσμος προσεύχεται για μια ειρήνη που φαντάζει πιο μακρινή από ποτέ.

Η επιχείρηση «Λιοντάρι που βρυχάται» και το «όχι» στους πιστούς

Η ισραηλινή αστυνομία, επικαλούμενη την άμεση απειλή ιρανικών πυραυλικών πληγμάτων, επέβαλε έναν επώδυνο συμβιβασμό στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Η επίσημη δικαιολογία από το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου ήταν σαφής: «Το Ιράν στοχεύει τους Αγίους Τόπους. Ζητήσαμε από τους πιστούς να μην προσεύχονται στην Παλιά Πόλη για να τους προστατεύσουμε».

Οι φωτογραφίες του Reuters αποτυπώνουν το μέγεθος του αποκλεισμού. Η ακύρωση της Λιτανείας από το χωριό των Ποιμένων ήταν μόνο η αρχή, καθώς η περιοχή θεωρείται πλέον ζώνη υψηλού κινδύνου.

Το «καλούπι» των Καθολικών και το Status Quo

Η Αθήνα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα. Η παρεμπόδιση του Λατίνου Πατριάρχη την περασμένη εβδομάδα θεωρήθηκε από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ως το «καλούπι» πάνω στο οποίο το Ισραήλ θα επιχειρήσει να πιέσει και το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο. Η ανησυχία για την αλλοίωση του Status Quo των Πανάγιων Προσκυνημάτων είναι πλέον έκδηλη, καθώς τα μέτρα ασφαλείας τείνουν να μετατραπούν σε μόνιμους περιορισμούς λατρείας.

Άγιο Φως: Το διπλωματικό σταυρόλεξο του Μεγάλου Σαββάτου

Η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα εξελίσσεται σε μια επιχείρηση ειδικών συνθηκών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τελετή της Αφής το Μεγάλο Σάββατο θα γίνει υπό τον «κανόνα των 15»: