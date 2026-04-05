Ιερουσαλήμ: Κυριακή των Βαΐων σε κλοιό πολέμου - Η «βουβή» πομπή υπό την απειλή των πυραύλων
Πρωτοφανή μέτρα στην Αγία Πόλη. Μόλις 15 μοναχοί στην πομπή των Βαΐων υπό τον φόβο ιρανικών πληγμάτων. Το θρίλερ για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός.
Η σημερινή Κυριακή των Βαΐων στην Ιερουσαλήμ δεν θύμιζε σε τίποτα τη λαμπρή είσοδο του Κυρίου στα Ιερουσόλυμα. Η Παλιά Πόλη, που άλλοτε «πλημμύριζε» από χιλιάδες πιστούς με κλάδους βαΐων, σήμερα θύμιζε στρατόπεδο. Υπό τη βαριά σκιά της επιχείρησης «Λιοντάρι που βρυχάται», η παραδοσιακή πομπή πραγματοποιήθηκε σε «βουβό» κλίμα. Μόλις 15 Αγιοταφίτες Πατέρες, συνοδεία του Έλληνα Πρόξενου, διέσχισαν τους έρημους δρόμους, πλαισιωμένοι από εκατοντάδες αστυνομικούς της συνοριακής φύλαξης (Magav).
Η φετινή Ανάσταση στην Αγία Γη θα είναι μια πράξη πίστης υπό περιορισμό, σε μια Ιερουσαλήμ που περιμένει το επόμενο χτύπημα, την ώρα που ο χριστιανικός κόσμος προσεύχεται για μια ειρήνη που φαντάζει πιο μακρινή από ποτέ.
Η επιχείρηση «Λιοντάρι που βρυχάται» και το «όχι» στους πιστούς
Η ισραηλινή αστυνομία, επικαλούμενη την άμεση απειλή ιρανικών πυραυλικών πληγμάτων, επέβαλε έναν επώδυνο συμβιβασμό στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Η επίσημη δικαιολογία από το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου ήταν σαφής: «Το Ιράν στοχεύει τους Αγίους Τόπους. Ζητήσαμε από τους πιστούς να μην προσεύχονται στην Παλιά Πόλη για να τους προστατεύσουμε».
Οι φωτογραφίες του Reuters αποτυπώνουν το μέγεθος του αποκλεισμού. Η ακύρωση της Λιτανείας από το χωριό των Ποιμένων ήταν μόνο η αρχή, καθώς η περιοχή θεωρείται πλέον ζώνη υψηλού κινδύνου.
Το «καλούπι» των Καθολικών και το Status Quo
Η Αθήνα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα. Η παρεμπόδιση του Λατίνου Πατριάρχη την περασμένη εβδομάδα θεωρήθηκε από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ως το «καλούπι» πάνω στο οποίο το Ισραήλ θα επιχειρήσει να πιέσει και το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο. Η ανησυχία για την αλλοίωση του Status Quo των Πανάγιων Προσκυνημάτων είναι πλέον έκδηλη, καθώς τα μέτρα ασφαλείας τείνουν να μετατραπούν σε μόνιμους περιορισμούς λατρείας.
Άγιο Φως: Το διπλωματικό σταυρόλεξο του Μεγάλου Σαββάτου
Η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα εξελίσσεται σε μια επιχείρηση ειδικών συνθηκών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τελετή της Αφής το Μεγάλο Σάββατο θα γίνει υπό τον «κανόνα των 15»:
- Εντός του Ναού θα βρίσκονται μόνο 15 Αγιοταφίτες, ο Έλληνας Πρόξενος και ελάχιστοι εκπρόσωποι Αρμενίων και Κοπτών.
- Η παράδοση του Φωτός στην ελληνική αποστολή δεν θα γίνει στον Πανάγιο Τάφο, αλλά στην Πύλη του Δαβίδ, υπό την επιτήρηση της αστυνομίας.
- Τα μέλη της ελληνικής αποστολής -πλην του Υφυπουργού και του Εξάρχου- θα παραμείνουν «εγκλωβισμένα» εντός του αεροσκάφους στο Τελ Αβίβ για λόγους ασφαλείας.