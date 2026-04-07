Άγιο Φως: Πώς θα γίνει η μεταφορά από την Ιερουσαλήμ - Το σχέδιο της κυβέρνησης

Η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί κανονικά και φέτος, διαβεβαίωσε ο Γιάννης Λοβέρδος, περιγράφοντας βήμα προς βήμα τη διαδικασία, σε μια περίοδο κατά την οποία η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εύθραυστη.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο υφυπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες», ώστε η μεταφορά να γίνει όπως κάθε χρόνο, παρά τις αυξημένες δυσκολίες που δημιουργεί η γεωπολιτική συγκυρία στην περιοχή.

Όπως εξήγησε, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου 11 Απριλίου 2026 το κυβερνητικό αεροσκάφος θα αναχωρήσει για το Τελ Αβίβ, με το πλήρωμα να παραμένει στο αεροδρόμιο για λόγους ασφαλείας. Από εκεί, ελληνική αντιπροσωπεία θα μετακινηθεί οδικώς προς την Ιερουσαλήμ και συγκεκριμένα στην Παλιά Πόλη, όπου βρίσκονται το Πατριαρχείο και ο Ναός της Αναστάσεως.

Σύμφωνα με τον ίδιο, θα εισέλθει στον Ναό συνοδεύοντας τον Πατριάρχη και τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας, προκειμένου να παραλάβει το Άγιο Φως αμέσως μετά την τελετή της Αφής, ώστε να μεταφερθεί στη συνέχεια στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στον συμβολισμό της τελετής, σημειώνοντας ότι το Άγιο Φως αποτελεί «την ψυχή των Ελλήνων» κατά την περίοδο του Πάσχα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «συμβολίζει την Ανάσταση του Ιησού Χριστού και γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό ηθικά, συναισθηματικά αλλά και ψυχολογικά», ενώ πρόσθεσε πως «η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι και μια Ανάσταση της φύσης, αλλά και της πατρίδας μας».