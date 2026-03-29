Σάλος με την απαγόρευση του Ισραήλ να μπουν οι Καθολικοί στον Πανάγιο Τάφο - Τα μαζεύει ο Νετανιάχου

Αναστάτωση στον χριστιανικό κόσμο έχει προκαλέσει η απόφαση του Ισραήλ να μην επιτρέψει στους ηγέτες της Καθολικής εκκλησίας να εισέλθουν στον Πανάγιο Τάφο στην Ιερουσαλήμ προκειμένου να τελέσουν τη Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων.

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου έσπευσε να τονίσει ότι καταρτίζεται ένα σχέδιο που θα επιτρέψει στους χριστιανούς ηγέτες να εισέρχονται στον Πανάγιο Τάφο.

«Τις τελευταίες ημέρες, το Ιράν έχει επανειλημμένα στοχεύσει τους Αγίους Τόπους και των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ με βαλλιστικούς πυραύλους. Σε ένα χτύπημα, θραύσματα πυραύλων έπεσαν λίγα μέτρα μακριά από την εκκλησία του Παναγίου Τάφου», αναφέρει το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο Twitter.

«Ως αποτέλεσμα, το Ισραήλ ζήτησε προσωρινά από τους πιστούς όλων των θρησκειών να μην προσεύχονται στους ιερούς τόπους στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ για να τους προστατεύσει».

Σήμερα το πρωί, Ισραηλινοί αστυνομικοί εμπόδισαν τον Καθολικό Πατριάρχη των Ιεροσολύμων, Πιερμπατίστα Πιτζαμπάλα και τον Πατέρα Φραντσέσκο Ιέλπο, φύλακες των Αγίων Τόπων, να φτάσουν στην εκκλησία στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ για να γιορτάσουν τη Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων, προκαλώντας την οργή πολλών συμμάχων του Ισραήλ.

«Από ιδιαίτερη ανησυχία για την ασφάλειά του, η αστυνομία της Ιερουσαλήμ εμπόδισε τον Καθολικό Πατριάρχη Πιτσαμπάλα να τελέσει λειτουργία σήμερα το πρωί στην εκκλησία του Παναγίου Τάφου», αναφέρει το γραφείο του Νετανιάχου. «Και πάλι, δεν υπήρχε καμία κακόβουλη πρόθεση, μόνο ανησυχία για την ασφάλειά του και της ομάδας του».

«Ωστόσο, δεδομένης της ιερότητας της εβδομάδας που προηγείται του Πάσχα για τους χριστιανούς όλου του κόσμου, οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ καταρτίζουν ένα σχέδιο για να επιτρέψουν στους ηγέτες των εκκλησιών να μεταβούν στον ιερό τόπο τις επόμενες ημέρες».

Αντιδράσεις από Μελόνι και Μακρόν

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, χαρακτήρισε το σημερινό περιστατικό «προσβολή όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για κάθε κοινότητα που αναγνωρίζει τη θρησκευτική ελευθερία».

Από την πλευρά του, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνι Ταγιάνι, έγραψε στο Twitter ότι είναι «απαράδεκτο το γεγονός ότι τους εμποδίστηκε η είσοδος». Και πρόσθεσε ότι ζήτησε από τον Ιταλό πρέσβη στο Ισραήλ να μεταφέρει τη διαμαρτυρία της ιταλικής κυβέρνησης για την απόφαση.

Ho dato indicazione di convocare domani al ministero degli Esteri l’ambasciatore di Israele per avere chiarimenti sulla decisione di impedire al cardinale Pizzaballa la celebrazione della domenica delle Palme. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 29, 2026

«Προσφέρω την πλήρη στήριξή μου στον Καθολικό Πατριάρχη Ιεροσολύμων και στους Χριστιανούς των Αγίων Τόπων, οι οποίοι εμποδίζονται να τελέσουν τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων στον Πανάγιο Τάφο», τόνισε, από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε δήλωση του στο Twitter.

Στη συνέχεια, ο ίδιος ανέφερε: «Καταδικάζω αυτή την απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας, η οποία προστίθεται στην ανησυχητική αύξηση των παραβιάσεων του καθεστώτος που ισχύει για τους Ιερούς Τόπους της Ιερουσαλήμ. Η ελεύθερη άσκηση της λατρείας στην Ιερουσαλήμ πρέπει να διασφαλίζεται για όλες τις θρησκείες.», καταλήγει σε ανάρτησή του ο Γάλλος πρόεδρος.

«Αυτό είναι οδυνηρό για όλους τους χριστιανούς», έγραψε από την πλευρά του ο Γερμανός πρέσβης Στέφεν Ζάιμπερτ. «Η αλληλεγγύη μας είναι με τον Πατριάρχη».

Τι θα γίνει με το Άγιο Φως

Με βάση τα νέα δεδομένα, παρά την αβεβαιότητα που υπήρχε, φαίνεται πως θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα από την ισραηλινή κυβέρνηση ώστε να πραγματοποιηθεί χωρίς εμπόδια η Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός το Μεγάλο Σάββατο για τους Ορθόδοξους χριστιανούς.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι Αρχές για την ασφάλεια ανέφεραν ότι εντός του Ναού της Αναστάσεως δεν θα επιτραπούν πάνω από 50 άτομα, καθώς γίνονται και εργασίες παράλληλα, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την παρουσία κόσμου στο σημείο, είναι να υπάρχει ένα καταφύγιο προσβάσιμο εφόσον πραγματοποιηθεί επίθεση εκείνη τη στιγμή.

Επίσης, η είσοδος θα επιτραπεί μόνο με ειδικές ρυθμίσεις και προεγκεκριμένες άδειες. Πάντως, οριστική απόφαση αναμένεται να ληφθεί την 1η Απριλίου για το αν θα γίνει κανονικά η Τελετή.

Τα σενάρια του ΥΠΕΞ για το Μεγάλο Σάββατο

Με τα δεδομένα να αλλάζουν ώρα με την ώρα, στο τραπέζι των συσκέψεων του υπουργείου Εξωτερικών βρίσκονται τρία σενάρια:

Περιορισμένη Αποστολή: Μετάβαση μόνο του Έξαρχου και ενός κυβερνητικού εκπροσώπου (πιθανώς του υφυπουργού Γιάννη Λοβέρδου) με ειδική πτήση «εξπρές» με κυβερνητικό αεροσκάφος.

Εναλλακτικές Διαδρομές: Αν ο εναέριος χώρος του Τελ Αβίβ κλείσει, εξετάζεται η μεταφορά μέσω γειτονικών ασφαλών ζωνών.

Τελετή «Εισόδου»: Παραλαβή του Φωτός στην είσοδο της Παλιάς Πόλης ή απευθείας στο αεροδρόμιο από τους μοναχούς, χωρίς η ελληνική αποστολή να προσεγγίσει τον Ναό της Αναστάσεως.