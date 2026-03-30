«Ναι» από Κνέσετ στη θανατική ποινή σε Παλαιστίνιους που καταδικάστηκαν για δολοφονίες Ισραηλινών

Το κοινοβούλιο του Ισραήλ (Κνέσετ) ενέκρινε νόμο που προβλέπει τη θανατική ποινή για άτομα που καταδικάζονται για φονικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών πολιτών. Το μέτρο, που στηρίζεται από τους ακροδεξιούς συμμάχους της κυβέρνησης του πρωθυπουργού, υπερψηφίστηκε με 62 ψήφους υπέρ και 48 κατά, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να συγκαταλέγεται μεταξύ όσων το στήριξαν.

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

Σύμφωνα με τον νόμο, όποιος προκαλεί σκόπιμα ή από αδιαφορία τον θάνατο Ισραηλινού πολίτη, με κίνητρο εχθρότητας ή ρατσισμού και με στόχο την πρόκληση βλάβης στο κράτος, θα αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή.

Στην πράξη, η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να αφορά κυρίως Παλαιστίνιους που δικάζονται από στρατοδικεία για επιθέσεις κατά Ισραηλινών.

Το νομοσχέδιο είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ήδη πριν από την ψήφισή του. Υπουργοί Εξωτερικών ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ αυτών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας, εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις.

Όπως υποστήριξαν, ο νόμος ενδέχεται να οδηγήσει σε διακρίσεις εις βάρος των Παλαιστινίων και να υπονομεύσει τις δημοκρατικές δεσμεύσεις του Ισραήλ.

🚨🇮🇱 BREAKING AND OFFICIAL:



Itamar Ben-Gvir and a number of… pic.twitter.com/dXpV7e0iX5 — 𝐓𝐌𝐓 (@TMT_arabic) March 30, 2026

Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο

Άμεση ήταν η αντίδραση οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ένωση για τα Πολιτικά Δικαιώματα στο Ισραήλ (ACRI) ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, αμφισβητώντας τη νομιμότητα του νόμου, μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με την οργάνωση, η ρύθμιση είναι αντισυνταγματική, εισάγει διακρίσεις και, ειδικά για τους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης, στερείται επαρκούς νομικής βάσης.

Η θανατική ποινή για ανθρωποκτονία έχει καταργηθεί στο Ισραήλ από το 1954. Η μοναδική εκτέλεση που έχει πραγματοποιηθεί μετά από πολιτική δίκη ήταν εκείνη του Άντολφ Άιχμαν το 1962, ενός από τους βασικούς οργανωτές του Ολοκαυτώματος.

Αν και τα στρατοδικεία διατηρούσαν θεωρητικά τη δυνατότητα επιβολής της θανατικής ποινής, μέχρι σήμερα δεν είχε εφαρμοστεί στην πράξη.