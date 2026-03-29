Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε επέκταση της εισβολής στον νότιο Λίβανο

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε την επέκταση της ισραηλινής επιχείρησης στον νότιο Λίβανο, όπως μεταδίδει το Sky News.

Ειδικότερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε το απόγευμα της Κυριακής (29/3) ότι έχει δώσει εντολή στον στρατό του να επεκτείνει περαιτέρω την υπάρχουσα ζώνη ασφαλείας. Παράλληλα, ανέφερε πως έχει δεσμευτεί να αλλάξει ριζικά την κατάσταση ασφαλείας εκεί.

«Μόλις έδωσα εντολή για περαιτέρω επέκταση της υπάρχουσας ζώνης ασφαλείας. Είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε ριζικά την κατάσταση στον βορρά», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση της Βόρειας Διοίκησης.

Είπε ότι η απόφαση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας του Ισραήλ κατά μήκος των βόρειων συνόρων.

Αυτό έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων κατά μήκος των βόρειων συνόρων του Ισραήλ, όπου οι διασυνοριακές εχθροπραξίες έχουν εγείρει φόβους για μια ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση.

Βηρυτός: Τηλεκπαίδευση στο αμερικανικό πανεπιστήμιο μετά τις απειλές Ιράν

Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού (AUB) ανακοίνωσε σήμερα ότι θα πραγματοποιήσει μαθήματα διαδικτυακά για τις επόμενες δύο ημέρες μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι θα στοχοθετήσουν αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή.

«Πληροφορηθήκαμε νωρίς σήμερα το πρωί ότι διατυπώθηκαν απειλές εναντίον αμερικανικών πανεπιστημίων στην περιοχή», ανέφερε ο πρόεδρος του έγκριτου πανεπιστημίου, ο Φάντλο Χούρι, σε ανακοίνωσή του.

«Προς το παρόν, δεν έχουμε στοιχεία για άμεσες απειλές εναντίον του πανεπιστημίου μας, των πανεπιστημιουπόλεών του ή του ιατρικού του κέντρου (...) αλλά προληπτικά θα λειτουργήσουμε εξ ολοκλήρου διαδικτυακά τη Δευτέρα και την Τρίτη», πρόσθεσε.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, απείλησαν σήμερα να στοχοθετήσουν αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή, αφού ανέφεραν την καταστροφή δύο πανεπιστημίων στο Ιράν από αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει τα πανεπιστήμιά της στην περιοχή να αποφύγουν αντίποινα (...), πρέπει να καταδικάσει τον βομβαρδισμό των πανεπιστημίων με επίσημη δήλωση πριν από το μεσημέρι της Δευτέρας 30 Μαρτίου», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους. Οι Φρουροί της Επανάστασης συμβούλευσαν συγκεκριμένα «τους υπαλλήλους, τους καθηγητές και τους φοιτητές των αμερικανικών πανεπιστημίων στην περιοχή να απομακρυνθούν τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο» από τις πανεπιστημιουπόλεις που θα μπορούσαν να γίνουν στόχοι.

Η πανεπιστημιούπολη του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού (AUB) και το παρακείμενο νοσοκομείο βρίσκονται στην καρδιά της Βηρυτού. Το πανεπιστήμιο αυτό, το οποίο ιδρύθηκε το 1866, είναι ένα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που επιλέγει η ελίτ του αραβικού κόσμου.

Η Μέση Ανατολή έχει βυθιστεί σε έναν πόλεμο από τις 28 Φεβρουαρίου, ο οποίος πυροδοτήθηκε από κοινές αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, στις οποίες η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευαν το Ισραήλ και αρκετές χώρες της περιοχής.

Ο Λίβανος παρασύρθηκε στον περιφερειακό πόλεμο από μια επίθεση της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ, η οποία πραγματοποιεί μαζικές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου που έχουν σκοτώσει περισσότερους από 1.100 ανθρώπους και έχουν εκτοπίσει ένα εκατομμύριο.