Πιέσεις Ισραήλ σε ΗΠΑ για επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν εν μέσω διαπραγματεύσεων

Διαφωνία φαίνεται πως έχει προκύψει ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, όσον αφορά τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, όπως αποκαλύπτει το Channel 12.



Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το τηλεοπτικό δίκτυο, αυτή τη στιγμή Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν συντονισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περίπτωση που αποτύχουν οι συνομιλίες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη, αλλά προκύπτουν ορισμένες διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο επίθεσης στο Ιράν όσο οι διαπραγματεύσεις θα βρίσκονται σε εξέλιξη.



Κατά την ίδια πηγή, το Ισραήλ προσπαθεί να πείσει τις ΗΠΑ ότι, καθώς περιμένουν την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, είναι κρίσιμο να συνεχίσουν να χτυπούν τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Οι Αμερικανοί, ωστόσο, αντιτίθενται σε αυτό το σενάριο, φοβούμενοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι τέτοιες επιθέσεις θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη διπλωματική διαδικασία.

Σιωπή από το Ιράν για την πρόταση των 15 σημείων

Να σημειωθεί ότι το Ιράν, παρά τις σχετικές φήμες, δεν έχει ακόμη δώσει επίσημη απάντηση στην πρόταση 15 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός, καθώς επιδιώκει διεθνείς εγγυήσεις ότι οι διαπραγματεύσεις δεν αποτελούν τακτική εξαπάτησης, αναφέρει επίσης το Channel 12, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.



Το Ιράν επιδιώκει να διευρύνει το πλαίσιο, ώστε να συμπεριλάβει όχι μόνο τα κράτη του Κόλπου αλλά και πρόσθετους παράγοντες, δηλαδή τη Ρωσία και την Κίνα, κάτι που είναι ένας από τους λόγους που καθυστερεί η επίσημη απάντηση στο σχέδιο Τραμπ, σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο.

«Στο Πακιστάν οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν»

Όσον αφορά τη χώρα που θα φιλοξενήσει τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν, θα είναι ο Πακιστάν, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, τονίζοντας μάλιστα ότι αυτό «θα γίνει σύντομα».



Ο Πακιστανός ΥΠΕΞ Ισάκ Νταρ δεν αποκάλυψε εάν οι συνομιλίες θα είναι άμεσες ή έμμεσες και δεν υπήρξε άμεση ανακοίνωση από καμία πλευρά. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τη συνάντηση κορυφαίων διπλωματών από την Τουρκία, την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, για να συζητήσουν πώς να τερματιστεί ο πόλεμος.



Ο Νταρ δήλωσε ότι «το Πακιστάν είναι πολύ χαρούμενο που τόσο το Ιράν όσο και οι ΗΠΑ εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους» στο Πακιστάν για τη διεξαγωγή των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, θα πραγματοποιηθούν «τις επόμενες ημέρες».

Επέκταση των επιχειρήσεων στον Λίβανο

Νωρίτερα, σήμερα, Κυριακή 29 Μαρτίου ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε την επέκταση της ισραηλινής επιχείρησης στον νότιο Λίβανο, όπως μεταδίδει το Sky News.

Ειδικότερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε το απόγευμα της Κυριακής (29/3) ότι έχει δώσει εντολή στον στρατό του να επεκτείνει περαιτέρω την υπάρχουσα ζώνη ασφαλείας. Παράλληλα, ανέφερε πως έχει δεσμευτεί να αλλάξει ριζικά την κατάσταση ασφαλείας εκεί.

«Μόλις έδωσα εντολή για περαιτέρω επέκταση της υπάρχουσας ζώνης ασφαλείας. Είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε ριζικά την κατάσταση στον βορρά», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση της Βόρειας Διοίκησης.

March 29, 2026

Είπε ότι η απόφαση αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας του Ισραήλ κατά μήκος των βόρειων συνόρων.

Αυτό έρχεται εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων κατά μήκος των βόρειων συνόρων του Ισραήλ, όπου οι διασυνοριακές εχθροπραξίες έχουν εγείρει φόβους για μια ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση.

Βηρυτός: Τηλεκπαίδευση στο αμερικανικό πανεπιστήμιο μετά τις απειλές Ιράν

Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού (AUB) ανακοίνωσε σήμερα ότι θα πραγματοποιήσει μαθήματα διαδικτυακά για τις επόμενες δύο ημέρες μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι θα στοχοθετήσουν αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή.

«Πληροφορηθήκαμε νωρίς σήμερα το πρωί ότι διατυπώθηκαν απειλές εναντίον αμερικανικών πανεπιστημίων στην περιοχή», ανέφερε ο πρόεδρος του έγκριτου πανεπιστημίου, ο Φάντλο Χούρι, σε ανακοίνωσή του.

«Προς το παρόν, δεν έχουμε στοιχεία για άμεσες απειλές εναντίον του πανεπιστημίου μας, των πανεπιστημιουπόλεών του ή του ιατρικού του κέντρου (...) αλλά προληπτικά θα λειτουργήσουμε εξ ολοκλήρου διαδικτυακά τη Δευτέρα και την Τρίτη», πρόσθεσε.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, απείλησαν σήμερα να στοχοθετήσουν αμερικανικά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή, αφού ανέφεραν την καταστροφή δύο πανεπιστημίων στο Ιράν από αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει τα πανεπιστήμιά της στην περιοχή να αποφύγουν αντίποινα (...), πρέπει να καταδικάσει τον βομβαρδισμό των πανεπιστημίων με επίσημη δήλωση πριν από το μεσημέρι της Δευτέρας 30 Μαρτίου», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους. Οι Φρουροί της Επανάστασης συμβούλευσαν συγκεκριμένα «τους υπαλλήλους, τους καθηγητές και τους φοιτητές των αμερικανικών πανεπιστημίων στην περιοχή να απομακρυνθούν τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο» από τις πανεπιστημιουπόλεις που θα μπορούσαν να γίνουν στόχοι.

Η πανεπιστημιούπολη του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού (AUB) και το παρακείμενο νοσοκομείο βρίσκονται στην καρδιά της Βηρυτού. Το πανεπιστήμιο αυτό, το οποίο ιδρύθηκε το 1866, είναι ένα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που επιλέγει η ελίτ του αραβικού κόσμου.

Η Μέση Ανατολή έχει βυθιστεί σε έναν πόλεμο από τις 28 Φεβρουαρίου, ο οποίος πυροδοτήθηκε από κοινές αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, στις οποίες η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που στόχευαν το Ισραήλ και αρκετές χώρες της περιοχής.

Ο Λίβανος παρασύρθηκε στον περιφερειακό πόλεμο από μια επίθεση της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ, η οποία πραγματοποιεί μαζικές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου που έχουν σκοτώσει περισσότερους από 1.100 ανθρώπους και έχουν εκτοπίσει ένα εκατομμύριο.