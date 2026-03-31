Μέση Ανατολή: Τρίτο αεροπλανοφόρο στέλνει ο Τραμπ – «Κοντά στο τέλος» οι επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Οι ΗΠΑ στέλνουν στη Μέση Ανατολή το αεροπλανοφόρο George H.W. Bush, το οποίο θα πλαισιώσει τα USS Abraham Lincoln και USS Gerald R. Ford, εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου εναντίον του Ιράν, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πληροφορίες από Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το USS George HW Bush απέλευσε από το Νόρφολκ της Βιρτζίνια, μαζί με συνοδευτικά πολεμικά πλοία, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να στέλνει... μπερδεμένα μηνύματα σχετικά με τα επόμενα βήματά της στον πόλεμο με το Ιράν. Ο επικεφαλής της ομάδας κρούσης, υποναύαρχος Αλέξις Γούοκερ, δεν είπε πού κατευθύνονταν το πλοίο και το σύνολο των τριών αντιτορπιλικών που το αποτελούν. «Για την επιχειρησιακή ασφάλεια, καθώς και για την ευελιξία, ποιος ξέρει ποια θα είναι η επόμενη κρίση ή η επόμενη πρόκληση σε όλο τον κόσμο; Έτσι, θα είμαστε έτοιμοι να πάμε όπου κι αν συμβεί αυτό», είπε ο Γουόκερ.

Το αεροπλανοφόρο USS George HW Bush αναμένεται να αντικαταστήσει ένα από τα δύο αεροπλανοφόρα που έχουν ήδη αναπτυχθεί, τα οποία έχουν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ με στόχο το Ιράν. Τις τελευταίες εβδομάδες, δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ανέφεραν ότι το USS Bush θα αντικαταστήσει το USS Gerald R. Ford στο θέατρο επιχειρήσεων με το Ιράν. Σημειώνεται ότι το USS Gerald R. Ford βρέθηκε για επισκευές στην Κροατία, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε (εκτός μάχης) στο κύριο δωμάτιο πλυντηρίων στις 12 Μαρτίου. Η πυρκαγιά τραυμάτισε τρεις ναυτικούς, ένας εκ των οποίων χρειάστηκε να απομακρυνθεί αεροπορικώς από το πλοίο για να λάβει ιατρική περίθαλψη.



Οι επόμενες ημέρες του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα είναι «καθοριστικές», διεμήνυσε νωρίτερα την Τρίτη (31/3) ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. «Έχουμε όλο και περισσότερες επιλογές, και αυτοί λιγότερες... Σε μόλις έναν μήνα εμείς θέτουμε τους όρους, οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές», τόνισε ο Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου.

Ωστόσο, την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε στο NBC News ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν «πλησιάζουν στο τέλος τους». «Τα πάμε περίφημα», τόνισε ο Τραμπ στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο δίκτυο NBC, συμπληρώνοντας πως η εκστρατεία «πλησιάζει στο τέλος». Ύστερα από έναν μήνα πολέμου, οι ΗΠΑ «έχουν αποδεκατίσει» τον στρατό του Ιράν και έφεραν στο προσκήνιο μια ηγεσία που είναι «πολύ πιο λογική» και λιγότερο «ριζοσπαστικοποιημένη» από την προηγούμενη, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πεζεσκιάν: Το Ιράν έτοιμο να τερματίσει τον πόλεμο

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε απόψε ότι η Τεχεράνη έχει τη βούληση να «βάλει τέλος στον πόλεμο» εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ όμως ζητά εγγυήσεις ώστε «να εμποδιστεί η επανάληψη της επίθεσης».

Η Τεχεράνη αναμένει την ικανοποίηση ορισμένων προϋποθέσεων, «ιδίως των ουσιαστικών εγγυήσεων που θα αποτρέπουν την επανάληψη επιθετικών ενεργειών», δήλωσε ο Πεζεσκιάν στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στο Al Jazeera ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται σε «ανταλλαγή μηνυμάτων». «Αυτό που συμβαίνει τώρα δεν είναι διαπραγματεύσεις αλλά ανταλλαγή μηνυμάτων απευθείας ή μέσω των φίλων μας στην περιοχή», δήλωσε ο Αραγκσί. «Λαμβάνω μηνύματα από τον [Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ] Γουίτκοφ απευθείας όπως και πριν, και αυτό δεν σημαίνει ότι διαπραγματευόμαστε».

عاجل | وزير خارجية #إيران للجزيرة: ما يحدث الآن ليس مفاوضات بل تبادل للرسائل بشكل مباشر أو عن طريق أصدقائنا في المنطقة — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) March 31, 2026

Όσον αφορά τη δήλωση Πεζεσκιάν, αυτή έρχεται μετά τον ισχυρισμό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι έτοιμος να τερματίσει τη στρατιωτική εκστρατεία εναντίον της χώρας μέσα σε μερικές εβδομάδες.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Τραμπ είπε σε συνεργάτες του πως είναι πρόθυμος να λήξουν οι εχθροπραξίες σε διάστημα τεσσάρων έως έξι εβδομάδων, δίνοντας προτεραιότητα στην αποδυνάμωση του ναυτικού και των πυραυλικών αποθεμάτων του Ιράν, έναντι της πιο περίπλοκης αποστολής για την εκ νέου πλήρωση του ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες με ένα «νέο και πιο λογικό καθεστώς» στο Ιράν με στόχο τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη χώρα της Μέσης Ανατολής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αρχικά δώσει στο Ιράν προθεσμία 48 ωρών για συμμόρφωση και την περασμένη εβδομάδα, λίγες ώρες πριν λήξει το χρονικό περιθώριο, ανακοίνωσε πενθήμερη παράταση, επικαλούμενος «εποικοδομητικές συζητήσεις». Ωστόσο, η Τεχεράνη αρνείται ότι βρίσκεται σε άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι ΗΠΑ είχαν αποστείλει στο Ιράν ένα σχέδιο 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μέσω Πακιστανών μεσολαβητών, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τη διπλωματική διαδικασία.

Το σχέδιο φέρεται να αφορά το βαλλιστικό και πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και τις θαλάσσιες οδούς στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν έχει ουσιαστικά μπλοκάρει, περιορίζοντας τη διέλευση των περισσότερων δυτικών πλοίων, γεγονός που έκοψε σημαντικές ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου από την παγκόσμια αγορά, οδηγώντας τις τιμές στα ύψη.