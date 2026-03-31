Πεντάγωνο: «Καθοριστικές οι επόμενες ημέρες του πολέμου»

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, έστειλε σαφές μήνυμα προς το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για την πορεία της σύγκρουσης. Ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι επισκέφθηκε τη Μέση Ανατολή το Σάββατο 28 Μαρτίου, όπου είχε απευθείας επαφές με αμερικανικά στρατεύματα. Όπως ανέφερε, οι στρατιώτες εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να ολοκληρώσουν την αποστολή, μεταφέροντας μήνυμα συνέχισης των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην επιχειρησιακή εικόνα των τελευταίων ωρών, με τον Αμερικανό υπουργό Πολέμου να σημειώνει ότι καταγράφηκε ο χαμηλότερος αριθμός εχθρικών πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Η αναφορά αυτή ερμηνεύεται ως ένδειξη πιθανής αποκλιμάκωσης σε τακτικό επίπεδο, χωρίς ωστόσο να αλλάζει τη συνολική εικόνα της έντασης.

Την ίδια στιγμή, ο Χέγκσεθ εμφανίστηκε κατηγορηματικός στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, δηλώνοντας ότι το Ιράν «δεν θα αποκτήσει πυρηνική βόμβα». Η συγκεκριμένη τοποθέτηση επαναλαμβάνει τη διαχρονική γραμμή των ΗΠΑ περί αποτροπής πυρηνικής ενίσχυσης της χώρας.

Σε πιο πολιτικό τόνο, ο επικεφαλής του Πενταγώνου αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο αλλαγών στο εσωτερικό του Ιράν, σημειώνοντας ότι ένα νέο καθεστώς θα πρέπει να είναι «σοφότερο» από το προηγούμενο, δήλωση που ενδέχεται να ερμηνευτεί ως έμμεση πίεση προς την ιρανική ηγεσία.

Το συνολικό μήνυμα που προκύπτει από τις δηλώσεις είναι διττό: αφενός, προβολή επιχειρησιακής προόδου και ελέγχου της κατάστασης, αφετέρου, διατήρηση υψηλού επιπέδου στρατηγικής πίεσης προς την Τεχεράνη. Οι εξελίξεις των επόμενων ημερών αναμένεται να καθορίσουν αν η τρέχουσα συγκυρία θα οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση ή σε μια περιορισμένη αποκλιμάκωση στο πεδίο.