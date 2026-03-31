Νέες απειλές αποχώρησης των ΗΠΑ από το NATO - «Θα επανεξετάσουμε τη σχέση μας μετά τον πόλεμο»

Σε νέες απειλές αποχώρησης από το NATO προχωρά η Ουάσιγκτον, αυτή τη φορά δια του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εν μέσω της συνεχιζόμενης πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή και της έντασης στη σχέση του Τραμπ με τους Ευρωπαίους ομολόγους του.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αραβικό δίκτυο Al Jazeera, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ επέκρινε τις χώρες-μέλη του NATO που αρνήθηκαν την πρόσβαση σε στρατιωτικές βάσεις, σε συνέχεια των πυρών που είχε εξαπολύσει ο Ντόναλντ Τραμπ στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, χαρακτηρίζοντάς την «χάρτινη τίγρη» και τους εταίρους του «δειλούς».

Έκρηξη στην Τεχεράνη / Φωτ.: Reuters

«Το NATO δεν πρέπει να προστατεύει μόνο την Ευρώπη»

«Ο πρόεδρος και η χώρα μας θα πρέπει να τα επανεξετάσουν όλα αυτά μετά το τέλος αυτής της επιχείρησης», τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο.

«Αν το ΝΑΤΟ αφορά μόνο το να υπερασπιζόμαστε την Ευρώπη σε περίπτωση επίθεσης, αλλά εκείνοι μας αρνούνται τη χρήση βάσεων όταν τις χρειαζόμαστε, τότε αυτό δεν είναι μια πολύ καλή συμφωνία. Είναι δύσκολο να παραμείνουμε δεσμευμένοι σε κάτι τέτοιο», σημείωσε με νόημα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ο Μάρκο Ρούμπιο / Φωτ.: Reuters

Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ έχουν ουσιαστικά απορρίψει τα αιτήματα του Τραμπ να βοηθήσουν στο άνοιγμα των ζωτικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν απέκλεισε μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης.

Το κρίσιμο αυτό πέρασμα για τις διεθνείς ενεργειακές προμήθειες έχει ουσιαστικά κλείσει από τα τέλη Φεβρουαρίου, οδηγώντας σε εκτίναξη των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Όταν αυτή η επιχείρηση ολοκληρωθεί, θα ανοίξουν και θα ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», διεμήνυσε ο Ρούμπιο. «Θα ανοίξουν είτε επειδή το Ιράν θα συμφωνήσει να τηρεί το διεθνές δίκαιο και να μην εμποδίζει τη θαλάσσια εμπορική οδό, είτε επειδή ένας συνασπισμός χωρών από όλο τον κόσμο -και την περιοχή- με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, θα διασφαλίσει ότι θα παραμείνουν ανοιχτά», ανέφερε.

Στο «στόχαστρο» Ισπανία και Βρετανία

Στο επίκεντρο της αμερικανικής οργής βρίσκεται η Ισπανία, η οποία όχι μόνο απαγόρευσε τη χρήση των στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός της για αμερικανικές πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά έκλεισε και τον εναέριο χώρο της για πτήσεις αεροσκαφών των ΗΠΑ που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις στο Ιράν.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δέχτηκε επίσης έντονη κριτική από τον Τραμπ, αφού είχε αρχικά απορρίψει το αίτημα του Αμερικανού προέδρου να επιτρέψει στις ΗΠΑ πρόσβαση σε στρατιωτικές βάσεις της χώρας για να βοηθήσουν σε πλήγματα κατά του Ιράν. Έκτοτε, η βρετανική κυβέρνηση επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν βάσεις για «περιορισμένη αμυντική δράση».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ χλεύασε τον Στάρμερ, λέγοντας ότι «δεν είναι Ουίνστον Τσόρτσιλ», ενώ απείλησε να διακόψει το εμπόριο με την Ισπανία.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ/Reuters

Οι ΗΠΑ μπορούν να προβάλλουν ισχύ στη Μέση Ανατολή πιο αποτελεσματικά όταν βασίζονται στη γεωγραφία των συμμάχων -σε κόμβους logistics στη Γερμανία, αεροπορικές βάσεις στη Βρετανία, ναυτικές εγκαταστάσεις στην Ισπανία και άδειες υπερπτήσεων που επιτρέπουν στα αεροσκάφη να κινούνται χωρίς εμπόδια.

«Χωρίς τις ΗΠΑ δεν υπάρχει NATO»

Ο Τραμπ εδώ και καιρό επιτίθεται στο ΝΑΤΟ, αμφισβητώντας επανειλημμένα τη σημασία ύπαρξής του και πιέζοντας τους συμμάχους να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ υπήρξε ένας από τους πιο σφοδρούς επικριτές του πολέμου στο Ιράν, σε επίπεδο ευρωπαϊκής ηγεσίας, κατηγορώντας τον Τραμπ ότι ξεκίνησε έναν «παράνομο» πόλεμο.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ / Reuters

Ο Σάντσεθ έχει μακρά λίστα διαφωνιών με την Ουάσιγκτον, συμπεριλαμβανομένης της άρνησής του να δεσμευτεί για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ -στόχος του ΝΑΤΟ που έχει υιοθετηθεί από όλα τα άλλα μέλη της συμμαχίας.

«Χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπάρχει ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Ρούμπιο, ο οποίος ως γερουσιαστής υπήρξε επί χρόνια υποστηρικτής της συμμαχίας. «Μια συμμαχία πρέπει να είναι αμοιβαία επωφελής. Δεν μπορεί να είναι μονόδρομος. Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να το διορθώσουμε». «Θα έχουμε χρόνο να το αντιμετωπίσουμε», πρόσθεσε, μετά τον πόλεμο με το Ιράν.