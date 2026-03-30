Νέες απειλές Τραμπ: Αν δεν πετύχουμε συμφωνία θα διαλύσουμε ενεργειακά το Ιράν

Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπολύει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας πως αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία για τις εχθροπραξίες, οι ΗΠΑ θα διαλύσουν ενεργειακά τη χώρα.

«Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, κάτι που πιθανότατα θα γίνει, και αν τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι άμεσα “ανοιχτά για επιχειρήσεις”, θα ολοκληρώσουμε την “όμορφη παραμονή” μας στο Ιράν ανατινάζοντας και εξαφανίζοντας ολοκληρωτικά όλα τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ενώ συνεχίζει λέγοντας ότι «αυτό θα γίνει ως ανταπόδοση για τους πολλούς στρατιώτες μας, και άλλους, που το Ιράν έχει σφαγιάσει και δολοφονήσει κατά τη 47ετή “βασιλεία τρόμου” του προηγούμενου καθεστώτος».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βρίσκονται σε σοβαρές συζητήσεις με ΕΝΑ ΝΕΟ, ΚΑΙ ΠΙΟ ΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεών μας στο Ιράν. Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος αλλά, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, κάτι που πιθανότατα θα γίνει, και αν τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι άμεσα “ανοιχτά για επιχειρήσεις”, θα ολοκληρώσουμε την “όμορφη παραμονή” μας στο Ιράν ανατινάζοντας και εξαφανίζοντας ολοκληρωτικά όλα τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τις πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ (και πιθανώς όλες τις μονάδες αφαλάτωσης!), τις οποίες σκοπίμως δεν έχουμε ακόμη “αγγίξει”. Αυτό θα γίνει ως ανταπόδοση για τους πολλούς στρατιώτες μας, και άλλους, που το Ιράν έχει σφαγιάσει και δολοφονήσει κατά τη 47ετή “βασιλεία τρόμου” του προηγούμενου καθεστώτος. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πρόεδρος DONALD J. TRUMP»