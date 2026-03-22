Σάντσεθ: «Ο κόσμος δεν πρέπει να πληρώσει τις συνέπειες αυτού του πολέμου»

Προειδοποίηση ότι περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου θα προκαλέσει μακροπρόθεση ενεργειακή κρίση για όλη την ανθρωπότητα, απηύθυνε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.



«Η κυβέρνηση της Ισπανίας απαιτεί το άνοιγμα του Ορμούζ και τη διατήρηση όλων των ενεργειακών εγκαταστάσεων της Μέσης Ανατολής.



Βρισκόμαστε σε ένα παγκόσμιο σημείο καμπής. Η περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να προκαλέσει μια μακροπρόθεσμη ενεργειακή κρίση για όλη την ανθρωπότητα.



Ο κόσμος δεν πρέπει να πληρώσει τις συνέπειες αυτού του πολέμου».

The Government of Spain demands the opening of Hormuz and the preservation of all the energy sites of the Middle East.



We stand at a global tipping point. Further escalation could trigger a long-term energy crisis for all humanity.



The world should not pay the consequences of… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 22, 2026