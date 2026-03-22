Κόσμος Πέδρο Σάντσεθ Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Ενεργειακή Κρίση

Σάντσεθ: «Ο κόσμος δεν πρέπει να πληρώσει τις συνέπειες αυτού του πολέμου»

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας απαίτησε το άνοιγμα του Ορμούζ και προειδοποίησε για μια μακροπρόθεσμη παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσες/Φωτ. αρχείου ΑΠΕ-ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Προειδοποίηση ότι περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου θα προκαλέσει μακροπρόθεση ενεργειακή κρίση για όλη την ανθρωπότητα, απηύθυνε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.

«Η κυβέρνηση της Ισπανίας απαιτεί το άνοιγμα του Ορμούζ και τη διατήρηση όλων των ενεργειακών εγκαταστάσεων της Μέσης Ανατολής.

Βρισκόμαστε σε ένα παγκόσμιο σημείο καμπής. Η περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να προκαλέσει μια μακροπρόθεσμη ενεργειακή κρίση για όλη την ανθρωπότητα.

Ο κόσμος δεν πρέπει να πληρώσει τις συνέπειες αυτού του πολέμου».

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader