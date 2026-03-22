Σάντσεθ: «Ο κόσμος δεν πρέπει να πληρώσει τις συνέπειες αυτού του πολέμου»
Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας απαίτησε το άνοιγμα του Ορμούζ και προειδοποίησε για μια μακροπρόθεσμη παγκόσμια ενεργειακή κρίση.
Προειδοποίηση ότι περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου θα προκαλέσει μακροπρόθεση ενεργειακή κρίση για όλη την ανθρωπότητα, απηύθυνε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.
«Η κυβέρνηση της Ισπανίας απαιτεί το άνοιγμα του Ορμούζ και τη διατήρηση όλων των ενεργειακών εγκαταστάσεων της Μέσης Ανατολής.
Βρισκόμαστε σε ένα παγκόσμιο σημείο καμπής. Η περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να προκαλέσει μια μακροπρόθεσμη ενεργειακή κρίση για όλη την ανθρωπότητα.
Ο κόσμος δεν πρέπει να πληρώσει τις συνέπειες αυτού του πολέμου».