Απαντά στις ΗΠΑ το Ιράν για την άρση των κυρώσεων στο πετρέλαιο - «Δεν υπάρχει πλεόνασμα»

Κατηγορηματική ήταν η απάντηση του Ιράν στις δηλώσεις από την πλευρά των ΗΠΑ περί ενδεχόμενης χαλάρωσης των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο.

Η Τεχεράνη διαβεβαίωσε ότι δεν διαθέτει κανένα πλεόνασμα αργού πετρελαίου που θα μπορούσε να διοχετευθεί άμεσα στις διεθνείς αγορές, αμφισβητώντας ευθέως τις εκτιμήσεις της Ουάσινγκτον.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο χαλάρωσης των κυρώσεων. Μιλώντας στο Fox Business, ανέφερε ότι «τις επόμενες ημέρες θα μπορούσαμε να άρουμε τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη μέσα σε πλοία στη θάλασσα».

Η απάντηση της Τεχεράνης

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Πετρελαίου, Saman Ghoddos, διέψευσε αυτό το σενάριο. Όπως τόνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X: «Το Ιράν εκ των πραγμάτων δεν διαθέτει πλέον πλεόνασμα αργού, ούτε στη θάλασσα ούτε για τον εφοδιασμό των διεθνών αγορών».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού αποσκοπούν κυρίως στο να δημιουργήσουν προσδοκίες στους αγοραστές πετρελαίου.