Σλοβενία: Η πρώτη χώρα της ΕΕ που βάζει δελτίο στα καύσιμα - Ποιοι γίνονται «τουρίστες καυσίμων»

Το πρώτο κράτος-μέλος της ΕΕ που εφαρμόζει δελτίο καυσίμων για να αντιμετωπίσει τις τεράστιες αναταράξεις στην ενεργειακή αγορά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, γίνεται η Σλοβενία.

Οι απότομες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων είναι πλέον εμφανείς στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώνει σήμερα δέσμη μέτρων για τη στήριξη των καταναλωτών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, στη Σλοβενία η κρίση στην ενέργεια έχει οδηγήσει στον λεγόμενο «τουρισμό καυσίμων», καθώς οι οδηγοί από γειτονικές χώρες, κυρίως από την Αυστρία, επωφελούνται από τις χαμηλότερες ρυθμιζόμενες τιμές στη χώρα.

Ακολουθώντας τα νέα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση της Σλοβενίας, οι ιδιώτες οδηγοί θα περιορίζονται σε μέγιστη αγορά 50 λίτρων καυσίμων την ημέρα. Οι επιχειρήσεις και οι αγρότες έχουν πρόσβαση σε ένα πιο γενναιόδωρο επίδομα 200 λίτρων.

Ορισμένοι πωλητές καυσίμων είχαν ήδη επιβάλει τα δικά τους μέτρα. Η MOL της Ουγγαρίας, η οποία λειτουργεί πρατήρια βενζίνης σε όλη την περιοχή, είχε ήδη επιβάλει όριο 30 λίτρων.

«Οι αποθήκες μας είναι γεμάτες»

«Επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχουν αρκετά καύσιμα στη Σλοβενία, οι αποθήκες είναι γεμάτες και δεν θα υπάρξουν ελλείψεις καυσίμων», δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ρόμπερτ Γκολόμπ, το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα της κυβέρνησής του, οι εθνικοί περιορισμοί θα τηρούνται από τα ίδια τα βενζινάδικα, με τους υπαλλήλους να υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι οι πελάτες δεν θα βάζουν περισσότερο από την επιτρεπόμενη ποσότητα καυσίμου.

Η κυβέρνηση ενθαρρύνει επίσης τους πωλητές καυσίμων να βάζουν αυστηρότερα όρια για τους ξένους οδηγούς.

Η τιμή ενός λίτρου βενζίνης Euro-super 95 στην Αυστρία αγγίζει τα 1,80, με το ντίζελ να πλησιάζει τα 2 ευρώ. Στη Σλοβενία, η μέγιστη τιμή είναι αυτή τη στιγμή 1,47 και 1,53 ευρώ αντίστοιχα, αν και αυτό αναμένεται να αυξηθεί από την Τρίτη (24/3).

«Είμαστε κι εμείς σε πόλεμο;»

Ένας οδηγός φορτηγού στο σλοβενικό Σέντιλ, κοντά στα βόρεια σύνορα με την Αυστρία, εμφανίστηκε, σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, να αναρωτιέται αν η χώρα του είναι «σε πόλεμο» καθώς έφτασε σε ένα βενζινάδικο που είχε ξεμείνει εντελώς από καύσιμα.

«Δεν έχω ξαναζήσει κάτι παρόμοιο», είπε ο οδηγός. Οι ιστορίες που προκύπτουν από την περιοχή υποδηλώνουν ότι πολλοί άλλοι είχαν παρόμοιους προβληματισμούς.

Οι «τουρίστες καυσίμων» και η Ακροδεξιά

Για ορισμένους Αυστριακούς οδηγούς, η διαφορά τιμής είναι αρκετή για να δικαιολογήσει μια διασυνοριακή μετάβαση.

Ο ακροδεξιός Αυστριακός πολιτικός Χέρμπερτ Κικλ, ηγέτης του Κόμματος της Ελευθερίας, χρησιμοποιεί τα ταξίδια ανεφοδιασμού του ως πολιτική προπαγάνδα, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία μιας ουράς οχημάτων με αυστριακές πινακίδες που περιμένουν να γεμίσουν σε ένα σλοβενικό βενζινάδικο.

«Δεν είναι λυπηρό», ρώτησε, «ότι ζούμε σε μια χώρα όπου έχει καταστεί απαραίτητο για πολλούς να πάνε στο εξωτερικό για να είναι η ζωή φθηνότερη;».

Κάποιοι Σλοβένοι θεωρούν τους επισκέπτες ως ενόχληση, προκαλώντας ουρές και ελλείψεις για τους ντόπιους. Άλλοι, ωστόσο, είναι πιο φιλόξενοι - σημειώνοντας ότι ένα μεγάλο ποσοστό των «τουριστών καυσίμων» το αξιοποιούν όλη μέρα, τρώγοντας σε τοπικά εστιατόρια και περνώντας χρόνο στα καταστήματα.

Πάντως, όσο συνεχίζονται οι διαφορές τιμών, οι «τουριστές καυσίμων» εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν τα ταξίδια τους πέρα από τα σύνορα.