Συνέδριο ΠΑΣΟΚ - Παπανδρέου: «Σταθερότητα» αδικίας η κυβέρνηση, δεν ζητάμε τη συγγνώμη της Αριστεράς

Πρόταση για «δημοκρατική και ριζοσπαστική» ανασυγκρότηση της χώρας μέσα από τη Συνταγματική αναθεώρηση, κατέθεσε ο Γιώργος Παπανδρέου μιλώντας στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.



Επικαλούμενος και πάλι τη φράση «Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα» ο κ. Παπανδρέου τόνισε πως «το ΠΑΣΟΚ δεν επιστρέφει για να διαχειριστεί καλύτερα αυτό που υπάρχει.Επιστρέφει για να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί η χώρα».



Μίλησε για την αναθεώρηση την οποία χαρακτήρισε «Βίβλο Δημοκρατικών Μεταρρυθμίσεων» η οποία θα στηρίζεται σε τρεις άξονες:



«Ο εθνικός πλούτος και οι επόμενες γενιές. Η εμπειρία των μνημονίων μας δίδαξε κάτι σημαντικό: ό,τι δεν προστατεύεται συνταγματικά, εκτίθεται. Προτείνω νέο άρθρο: η δημόσια ακίνητη περιουσία παραμένει στο Δημόσιο. Αιγιαλοί, δάση, βυθοί, να προστατευτούν, και η δημόσια γη - να αξιοποιηθεί, να μισθωθεί, να παραχωρηθεί προς χρήση. Δεν μπορούν όμως να πουληθούν. Και το Υπερταμείο - που μας επιβλήθηκε από την Τρόικα επί ΣΥΡΙΖΑ - μετασχηματίζεται: από παθητικό διαχειριστή πωλήσεων, σε δημοκρατικά και εθνικά ελεγχόμενο Εθνικό Αναπτυξιακό Θεσμό. Υπό τον έλεγχο της Βουλής, με συμμετοχή περιφερειών και δήμων. Ο δημόσιος πλούτος γίνεται μοχλός ανάπτυξης - όχι υποθήκη του παρελθόντος. Στο άρθρο 24: εισάγουμε ρητά το δικαίωμα των μελλοντικών γενεών σε υγιές, καθαρό, κλιματικά σταθερό περιβάλλον».

«Σταθερότητα» αδικίας η Ελλάδα του Μητσοτάκη

Ο κ. Παπανδρέου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «καλλιεργεί έναν νέο ραγιαδασμό: την προσμονή μήπως κάποιο pass ή επίδομα πέσει από ψηλά».

«Τέμπη. ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποκλοπές. Συμβουλευτικές αβέρτα για φίλους. Θεσμοί απαξιώνονται. Κράτος δικαίου - έννοια ασύμβατη με τις επιλογές αυτής της κυβέρνησης.Αυτή είναι η «σταθερότητα» που μας προσφέρουν. Σταθερότητα αδικίας. Καμαρώνουν και ως «ευρωπαίοι». Με τις πολιτικές τους, διαχρονικά, είναι εκείνοι που έχουν απαξιώσει την Ελλάδα και υπονομεύσει τη δύναμη και φωνή μας στην Ευρώπη και διεθνώς. Ρωτήστε την κυρία Κοβέσι» είπε ο κ. Παπανδρέου.

«Η αλήθεια για τα Μνημόνια»

Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε εκτενώς για την οικονομική κρίση και τα Μνημόνια υποστηρίζοντας εκ νέου πως την κρίση χρεοκοπίας δεν την έφερε το ΠΑΣΟΚ αλλά τα τεράστια ελλείμματα της ΝΔ. Διατύπωσε επίσης σαφείς αιχμές εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.



«Στην παραδοσιακή αριστερά το γνώριζαν - και επέλεξαν να το συγκαλύψουν. Ξέπλυναν τη Δεξιά για να χτυπήσουν το ΠΑΣΟΚ. Εύκολος οπορτουνισμός σε βάρος της αλήθειας και τελικά σε βάρος και του λαού. Το τονίζω αυτό - γιατί ναι - θέλουμε την ενότητα των ευρύτερων δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων. Όχι όμως στην βάση μιας ψεύτικης ανάγνωσης της ιστορίας. Δεν ζητάμε τη συγγνώμη τους. Ζητάμε κάτι πιο ουσιαστικό: να κατανοήσουμε όλοι τα πραγματικά αίτια. Γιατί σήμερα - αμετανόητη - η ίδια αυταρχική, πελατειακή και ληστρική λογική της δεξιάς ξαναχτυπά. Και ο Ελληνικός λαός ήδη ξαναπληρώνει τον λογαριασμό» υπογράμμισε ο πρώην Πρωθυπουργός.

