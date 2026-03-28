Συνέδριο ΠΑΣΟΚ - Βενιζέλος: Εκρηκτικές διαστάσεις στα σκάνδαλα, η χώρα υπνοβατεί

Για «γενικευμένη κρίση θεσμών σε μια χώρα που υπνοβατεί» έκανε λόγο ο Ευάγγελος Βενιζέλος στην ομιλία του στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη τον οποίο κατηγόρησε ότι θέλει μια συμπαγή πλειοψηφία για να «διαχειρίζεται τις υποθέσεις» και προκαλεί όξυνση «λόγω της σώρευσης των σκανδάλων».

«Το κάνει για αυτοπροστασία λόγω της σώρευσης σκανδάλων που μπορεί ανά πάσα στιγμή να προσλάβουν εκρηκτικές διαστάσεις και απαιτούν μια συμπαγή και ελεγχόμενη κυβερνητική πλειοψηφία που αντί να κυβερνά αναπτύσσοντας πολιτικές διαχειρίζεται υποθέσεις και αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση» είπε ο κ. Βενιζέλος κάνοντας εκτενή αναφορά στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Οι υποκλοπές των επικοινωνιών έγιναν υποκλοπές των θεσμών» είπε χαρακτηριστικά.

Κατά τον κ. Βενιζέλο «η χώρα υπνοβατεί» και όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ οφείλει ενωμένο να θέσει τη νίκη ως στόχο των εκλογών ώστε να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που θα το καταστήσει πρωταγωνιστή των εξελίξεων διατηρώντας την πολιτική του αυτονομία.

«Στο πλαίσιο αυτό η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος έχει νόημα όταν προηγείται ο σεβασμός του και διατηρείται η εγγύηση της αυξημένης πλειοψηφίας των 180 βουλευτών στην δεύτερη Βουλή που συντελεί την αναθεώρηση και καταστρώνει νομοτεχνικά τις διατάξεις. Ο ευτελισμός του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών στις υποκλοπές, τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθιστά επιτακτική τη ριζική αναθεώρησή του που θα διαμορφωθεί όμως από την πλειοψηφία της επόμενης και όχι της παρούσας Βουλής» παρατήρησε ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφερόμενος στη Συνταγματική αναθεώρηση.