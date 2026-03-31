ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Πανικόβλητος από τις απειλές του Ντίλιαν, ο «Νίξον» του Μαξίμου δραπετεύει

Σκληρή κριτική κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ασκεί το ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής, με δήλωση του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά, με αφορμή τη μετάθεση της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου.

Καταγγελίες για παραβίαση του Κανονισμού

Σύμφωνα με τη δήλωση, η κυβέρνηση κατηγορείται ότι παραβιάζει τον Κανονισμό της Βουλής και συγκεκριμένα το άρθρο 143, καθώς όπως υποστηρίζεται, δεν τηρείται η προβλεπόμενη προθεσμία για τη διεξαγωγή της συζήτησης, η οποία λήγει στις 4 Απριλίου.

Όπως επισημαίνεται, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Βουλής ότι η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί μετά το Πάσχα, επιλογή που το ΠΑΣΟΚ εκλαμβάνει ως σκόπιμη καθυστέρηση.

«Αποφυγή λογοδοσίας» και πολιτικές αιχμές

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος κάνει λόγο για αποφυγή της δημόσιας λογοδοσίας, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα και κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για στάση που πλήττει τη λειτουργία των θεσμών και του κράτους δικαίου.

Παράλληλα, στη δήλωση γίνεται αναφορά σε «παρακρατικό μηχανισμό» και σε πρακτικές που –κατά το ΠΑΣΟΚ– υπονομεύουν τη δημοκρατική λειτουργία.

Στο στόχαστρο και ο Πρόεδρος της Βουλής

Στο ίδιο πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ στρέφει τα πυρά του και προς τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, υποστηρίζοντας ότι φέρει ευθύνη για τις εξελίξεις και κάνοντας λόγο για «πρωτοφανείς μεθοδεύσεις».

«Δεν θα γίνει κουρελόχαρτο ο Κανονισμός»

Κλείνοντας, το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί την παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής, υπογραμμίζοντας ότι οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες και οι θεσμοί δεν μπορούν να απαξιώνονται ή να παρακάμπτονται.