Μετωπική ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για την προ ημερησίας με εκατέρωθεν βολές για «τοξικότητα» και «εβδομάδα Παθών»

Ο προγραμματισμός της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης με επίκεντρο το Κράτος Δικαίου για μετά το Πάσχα, όξυνε τα πνεύματα στην Ολομέλεια ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ, με την αξιωματική αντιπολίτευση να καταγγέλλει πως η κυβέρνηση «φυγομαχεί» και την κυβερνητική πλειοψηφία να την κατηγορεί για «τοξικότητα» και «τεχνητή ένταση».



«Θα λογοδοτήσει η κυβέρνηση, θα την περάσει την Εβδομάδα των Παθών!», σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση μεταθέτει τη συζήτηση που αιτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και παραβιάζει τον Κανονισμό της Βουλής, σε μια «ανήθικη» και «αντικοινοβουλευτική» στάση.



«Να μην έχουμε εντάσεις για μικροπολιτικούς λόγους. Μην εκπλήσσεστε που το ένα κόμμα έχει 35% και το άλλο είναι στο 15% στις δημοσκοπήσεις…» απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ), Νότης Μηταράκης τονίζοντας πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι να γίνει η συζήτηση. Ο ίδιος, αφού εξήγησε πως, σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ έχει κώλυμα, υπάρχει ήδη η πρόταση, αντί της 17ης Απριλίου, η συζήτηση να οριστεί για τις 16 του μήνα, ζήτησε από την αντιπολίτευση να μείνει στην ουσία.



«Δεν είναι θέμα… ραντεβού. Είναι θέμα Κανονισμού της Βουλής. Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να διαφύγει από τα σκληρά αδυσώπητα ερωτήματα», ανταπάντησε ο Δημήτρης Μάντζος.



«Σφήνα» στην κόντρα μπήκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας πως «ωχριά το Watergate μπροστά στο ΜητσοτάκηςGate». «Ο πρωθυπουργός θα λογοδοτήσει, δεν μπορεί να κρύβεται εσαεί», υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης.