Κόντρα για την προ ημερησίας: Τι απαντά ο Κακλαμάνης στο ΠΑΣΟΚ

Να αποκρούσει τις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ περί παραβίασης του Κανονισμού της Βουλής, με φόντο τον ορισμό της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για το Κράτος Δικαίου για μετά το Πάσχα, θέλησε ο Νικήτας Κακλαμάνης, συνομιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

«Είναι κοινοβουλευτική πρακτική»

«Έχει ξαναγίνει. Είναι κοινοβουλευτική πρακτική», σχολίασε ο πρόεδρος του Σώματος, αναφορικώς με την υπέρβαση της προθεσμίας των 30 ημερών για τη διεξαγωγή της συζήτησης σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής. Ο ίδιος έφερε ως παράδειγμα αντίστοιχα αιτήματα τόσο επί προεδρίας Βούτση - η προ ημερησίας τότε είχε οριστεί μετά από 2 μήνες - όσο και επί προεδρίας Τασούλα, οπότε και η συζήτηση για τα Τέμπη είχε διεξαχθεί 39 ημέρες μετά την κατάθεση του σχετικού αιτήματος.

«Τώρα που θα γίνει η συζήτηση μετά από 40 ημέρες, χάλασε ο κόσμος;», διερωτήθηκε και επικαλέστηκε τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Διάσκεψης των Προέδρων, κατά τη διάρκεια της οποίας είχαν υπάρξει σχετικές συνεννοήσεις με το ΠΑΣΟΚ.

«Δεν έχει καταστεί δυνατό να επικοινωνήσω με τον Ανδρουλάκη»

Ο Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε πάντως πως έχει επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον Νίκο Ανδρουλάκη αναφορικώς με τη δεύτερη διαθέσιμη ημερομηνία έτσι ώστε η συζήτηση να διεξαχθεί στις 16, αντί της 17ης Απριλίου, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη «καταστεί δυνατό». Σε κάθε περίπτωση, έχει ενημερωθεί ήδη ο γραμματέας της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάγκης και, όπως είπε, «αναμένουμε απάντηση».