Μηταράκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αστειότητες οι κατηγορίες. Έπραξα απολύτως στο πλαίσιο των καθηκόντων μου»

Ο Νότης Μηταράκης, με ανακοίνωσή του εξέφρασε την απόλυτη έκπληξή του για την εμπλοκή του στην υπόθεση της ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες ως «αστειότητες».



Ο k. Μηταράκης τόνισε πως όλες οι ενέργειές του ήταν αυστηρά εντός του πλαισίου των καθηκόντων του, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως ατασθαλία ή παράβαση των υποχρεώσεών του. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Εξεπλάγην απόλυτα από την εμπλοκή μου στην υπόθεση, μιλάμε για αστειότητες και έπραξα απολύτως στο πλαίσιο των καθηκόντων μου».

Τι υποστηρίζει για την επιδότηση κτηνοτρόφου στη Χίο

Ο Νότης Μηταράκης σε δήλωση του απόγευμα του Σαββάτου ανέφερε σχετικά με την υπόθεση επιδότησης ενός κτηνοτρόφου στη Χίο:

«Με έκπληξη διάβασα την δικογραφία, η οποία αφορά επιδότηση κτηνοτρόφου στη Χίο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι έχει συμβεί;



Το 2021 λάβαμε στο Πολιτικό Γραφείο ενυπόγραφη επιστολή του Ε.Φ., ειδικού επιστήμονα – δασολόγου, με την οποία αιτείτο να εξετάσουν οι αρμόδιες αρχές ζητήματα δύο κτηνοτρόφων της Χίου, με ονόματα Ε.Π. και Ν.Ρ..



Οι συνεργάτες μου, σύμφωνα με τις πάγιες εντολές μου, προώθησαν την εν λόγω επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να εξεταστεί η νομιμότητα και βασιμότητα του αιτήματος των δύο συμπολιτών. Τέτοιες επιστολές διαβιβάζουμε ετησίως εκατοντάδες σε όλα τα αρμόδια Υπουργεία.



Δεν είχαμε ουδεμία άλλη επικοινωνία, για το εν λόγω θέμα με το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης .



Αυτό προκύπτει ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ από τη δικογραφία.



Για τη μία εκ των δύο κτηνοτρόφων, πληροφορηθήκαμε από τη δικογραφία ότι φέρεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, το οποίο η Δικαιοσύνη, ορθώς, πρέπει να ελέγξει. Εμείς όμως δεν έχουμε ΚΑΜΙΑ , ούτε άμεση ούτε έμμεση, ΕΜΠΛΟΚΗ με το όποιο θέμα έχει προκύψει με την κτηνοτρόφο Ε.Π..



Τονίζω ότι θεσμική υποχρέωση των Βουλευτών, είναι να προασπίζονται τα νόμιμα συμφέροντα των συμπολιτών τους, λειτουργώντας ως οι πρώτοι συνήγοροι του ΠΟΛΙΤΗ, και αυτό πράττω διαχρονικά».