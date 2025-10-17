Γενέθλια Μηταράκη με «γαλάζια» μάζωξη αλλά και γκρίνιες

Μία πολύ ενδιαφέρουσα «γαλάζια» μάζωξη – από τις ολοένα και συχνότερες των τελευταίων μηνών – πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε γνωστό στέκι του Ψυχικού με «μενού» τις ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, αλλά και ζητήματα, που «καίνε» το εσωτερικό της κυβέρνησης, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι δικαστικές εξελίξεις στα Τέμπη, αλλά και οι κυβερνητικοί χειρισμοί στο θέμα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Οικοδεσπότης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Νότης Μηταράκης, που έκανε ετεροχρονισμένα το τραπέζι σε συναδέλφους του για τα γενέθλια του. Σύμφωνα με κατάσκοπο της στήλης, το «παρών» έδωσαν περί τους 20 βουλευτές και συγκεκριμένα οι μεταξύ άλλων Γιάννης Πλακιωτάκης, Γιώργος Γεωργαντάς, Μακάριος Λαζαρίδης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Γιάννης Οικονόμου, Στέλιος Πέτσας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Σοφία Βούλτεψη, Ζέττα Μακρή, Μαρία Αντωνίου, Μίλτος Χρυσομάλλης, Γιάννης Παππας και Θανάσης Σταυρόπουλος.

Αν και το κλίμα ήταν σε γενικές γραμμές πρόσχαρο και χαλαρό, δεν έλειψε η ανησυχία των γαλάζιων βουλευτών για τα προβλήματα, που πολιορκούν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας - προβλήματα που δεν μπορούν να κρυφτούν.

Και παρά την παρουσία του νέου Γραμματέα της ΚΟ, Μάξιμου Χαρακόπουλου, που για ορισμένους λειτούργησε ως τροχοπέδη, ώστε να γίνει ακόμη πιο ανοιχτή κουβέντα, στις συζητήσεις μεταξύ των βουλευτών αποτυπώθηκε κατά πληροφορίες ο έντονος προβληματισμός για τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ειδικότερα για το project της ενσωμάτωσης του στην ΑΑΔΕ.

Άλλοι βουλευτές εξέφρασαν την ανησυχία ότι η κυβέρνηση μπορεί να οδηγηθεί σε μία μερική έστω αναδίπλωση στο θέμα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, εξ αιτίας της διευκρίνισης ότι η σχετική απόφαση του Μεγάρου Μαξίμου θα ισχύσει από τη ψήφιση της τροπολογίας την επόμενη εβδομάδα και ότι στην κυβέρνηση δε σκοπεύουν να σβήσουν τα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών στον περιβάλλοντα χώρο του Μνημείου.