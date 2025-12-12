Τραπέζωμα Μηταράκη σε 25 (!) βουλευτές - Το τηλεφώνημα σε Πιερρακάκη

Το καθιερωμένο πλέον τραπέζι σε περίπου 25 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έκανε σε γνωστό εστιατόριο στο Ψυχικό ο πρώην Υπουργός και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νότης Μηταράκης.

Το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο Στέλιος Πέτσας, ο Γιάννης Οικονόμου, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, η Ζέττα Μακρή, η Φωτεινή Αραμπατζή, η Μαρία Αντωνίου και η Ασημίνα Σκόνδρα. Στο μενού της «γαλάζιας» μάζωξης βρέθηκε όπως ήταν αναμενόμενο η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup.

Μάλιστα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της στήλης, η γαλάζια ομήγυρη κάλεσε στο τηλέφωνο το νέο πρόεδρο του Eurogroup, ο οποίος μίλησε με τον κάθε έναν από τους παριστάμενους ξεχωριστά. Όπως ήταν, εξάλλου, αναμενόμενο τα «πηγαδάκια» των βουλευτών απασχόλησαν και οι εν εξελίξει αγροτικές κινητοποιήσεις και συγκεκριμένα η φόρμουλα βάσει της οποίας θα τερματιστούν τα μπλόκα στους εθνικούς οδικούς άξονες.