Τσίπρας από Λαμία: Στις επόμενες εκλογές η ΝΔ θα έχει αντίπαλο

Από τη Λαμία ο Αλέξης Τσίπρας άφησε να εννοηθεί ότι θα είναι έτοιμος να διεκδικήσει την ψήφο στις κάλπες στις επόμενες εκλογές, όποτε και εάν γίνουν, λέγοντας ότι η κυβέρνηση της ΝΔ θα έχει αντίπαλο «μια ανασυγκροτημένη προοδευτική παράταξη».

Στη σκιά της παραίτησης Χαρίτση από την προεδρία της Νέας Αριστεράς, ο κ. Τσίπρας επανέλαβε τις αιχμές του για τις προοδευτικές δυνάμεις στις οποίες καταλόγισε αδυναμία ρεαλιστικής πρότασης.

«Αποχωρήσεις, μετακινήσεις με τη βουλευτική έδρα, αξιακή και ιδεολογική εξουθένωση παίρνουν χαρακτήρα πολιτικού εκφυλισμού παράγοντας απογοήτευση. Και αυτό επίσης είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο του Μητσοτάκη και της κουστωδίας του στα μίντια και το κράτος».

Ο κ. Τσίπρας εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης με αιχμή τις υποκλοπές ενώ για τη δίκη των Τεμπών είπε πως στόχος είναι να εμποδιστεί η ομαλή διερεύνηση του εγκλήματος και η τιμωρία των ενόχων.

«Η επιλογή της κυβέρνησης είναι να συνεχίζεται το πάρτι για λίγους, ισχυρούς. Για τα καρτέλ με τα υπερκέρδη. Και για όσους έχουν πρόσβαση σε απευθείας αναθέσεις και στημένους διαγωνισμούς. Δώδεκα δισ. ευρώ σε απευθείας αναθέσεις σε έξι χρόνια και οκτώ δισ. σε διαγωνισμούς με έναν μόνο διαγωνιζόμενο. Και μόνο τον τελευταίο χρόνο 2,2 δισ. απευθείας αναθέσεις. Αυτή, αγαπητοί φίλοι δεν είναι κυβέρνηση. Είναι συμμορία της γραβάτας» είπε χαρακτηριστικά.

Αιχμηρή ήταν η αναφορά του κ. Τσίπρα για το ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι «εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε συνέδριο για να αποφασίσουμε εάν θα συγκυβερνήσουμε με τη ΝΔ μετά από επτά χρόνια».