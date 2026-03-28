ΥΠΕΞ για Συρία: «Παρακολουθούμε με ανησυχία την κατάσταση στην Αλ-Σουκαϊλαμπίγια»

Ανησυχία επικρατεί στο Υπουργείο Εξωτερικών για την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη Αλ-Σουκαϊλαμπίγια, στην κεντρική Συρία.



Στην ανακοίνωσή του ΥΠΕΞ επαναλαμβάνει την ετοιμότητα της Ελλάδας να στηρίξει την ανάκαμψη της χώρας και απευθύνει έκκληση για μια ειρηνική και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση ανεξαρτήτως θρησκευτικού ή εθνοτικού υπόβαθρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ανησυχία την κατάσταση στην αλ-Σουκαϊλαμπίγια, μια πόλη με κυρίως ελληνορθόδοξο πληθυσμό. Λαμβάνουμε υπόψη την ανακοίνωση της συριακής κυβέρνησης για τη διερεύνηση των περιστατικών που έλαβαν χώρα πρόσφατα στην πόλη και καλούμε για την άμεση υλοποίησή της.



Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για μια ειρηνική και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των Σύριων, ανεξαρτήτως θρησκευτικού ή εθνοτικού υπόβαθρου. Οι Χριστιανοί παραμένουν ένα ιστορικό και αναπόσπαστο μέρος της πολυπολιτισμικής κοινωνίας της Συρίας.



Η Ελλάδα επαναλαμβάνει την ετοιμότητά της να στηρίξει την ανάκαμψη της Συρίας. Θα αναμείνουμε επίσης τα αποτελέσματα της έρευνας.

We are following closely with concern the situation in al Suqaylabiyah, a predominantly Greek Orthodox city. We take note of the Syrian Government’s announcement on the investigation of the incidents that recently took place in the city and we call for its swift implementation. — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 28, 2026

Στη Σουκαϊλαμπίγια, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της κεντρικής Συρίας με πληθυσμό κυρίως χριστιανικό επικρατεί ένατση, μεταξύ κατοίκων και ένοπλων ανδρών που πήγαν από γειτονικά χωριά και έκαναν έφοδο στην πόλη, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.