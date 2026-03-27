Πολιτική Υπουργείο Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης Λιβύη

Στη Λιβύη ο Γεραπετρίτης το Σάββατο - Θα συναντηθεί με Χαφτάρ

Ο Υπουργός Εξωτερικών αναχωρεί αύριο για τη Βεγγάζη και την Τρίπολη, ενισχύοντας τις διπλωματικές σχέσεις της Ελλάδας με τη Λιβύη.

Γιώργος Γεραπετρίτης / Φωτ.: Eurokinissi
Δημήτρης Κρικέλας

Το Σάββατο 28 Μαρτίου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα βρίσκεται στη Βεγγάζη, όπου θα συναντηθεί με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Η συνάντηση στοχεύει στην ενίσχυση της διπλωματικής συνεργασίας και την προώθηση της ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή.

Παράλληλα, ο Υπουργός θα παραστεί στα εγκαίνια του νέου κτηρίου του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Βεγγάζη, σηματοδοτώντας την αναβάθμιση της ελληνικής παρουσίας στη Λιβύη.

Την Τετάρτη 1 Απριλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Τρίπολη, όπου θα έχει σειρά συναντήσεων με Λίβυους αξιωματούχους για θέματα διμερούς ενδιαφέροντος, περιφερειακής συνεργασίας και ενίσχυσης των διπλωματικών σχέσεων.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader