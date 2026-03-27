Στη Λιβύη ο Γεραπετρίτης το Σάββατο - Θα συναντηθεί με Χαφτάρ

Το Σάββατο 28 Μαρτίου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα βρίσκεται στη Βεγγάζη, όπου θα συναντηθεί με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ. Η συνάντηση στοχεύει στην ενίσχυση της διπλωματικής συνεργασίας και την προώθηση της ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή.

Παράλληλα, ο Υπουργός θα παραστεί στα εγκαίνια του νέου κτηρίου του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Βεγγάζη, σηματοδοτώντας την αναβάθμιση της ελληνικής παρουσίας στη Λιβύη.

Την Τετάρτη 1 Απριλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Τρίπολη, όπου θα έχει σειρά συναντήσεων με Λίβυους αξιωματούχους για θέματα διμερούς ενδιαφέροντος, περιφερειακής συνεργασίας και ενίσχυσης των διπλωματικών σχέσεων.