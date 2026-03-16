Ακυρώνεται μέχρι νεωτέρας η προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού 45 Ελλήνων από το Ντουμπάι

Δεν θα πραγματοποιηθεί μέχρι νεωτέρας η απογευματινή πτήση επαναπατρισμού 45 ομοεθνών μας και των κατοικιδίων τους από το Ντουμπάι που είχε προγραμματιστεί από το υπουργείο Εξωτερικών για τη Δευτέρα 16 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην περιοχή, η κατάσταση αυτή δεν είναι γνωστό πότε θα αλλάξει.

Η νέα τροπή προκύπτει καθώς οι πτήσεις ανεστάλησαν προσωρινά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε δεξαμενή καυσίμων οφειλόμενης σε «συμβάν συνδεόμενο με drone».

«Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ντουμπάι ανακοινώνει την προσωρινή αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι προληπτικά, για να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των επιβατών και του προσωπικού», ανέφεραν οι αρχές του εμιράτου μέσω X. Πρόσθεσαν πως η πυρκαγιά έχει τεθεί «υπό έλεγχο» και δεν έχει «καταγραφεί» κανένας τραυματισμός.

All flights to and from Dubai have been temporarily suspended.



Please do not go to the airport.



Emirates will share updates when available. We would like to thank our customers for their understanding and patience.



The safety of our passengers and crew is our highest priority… pic.twitter.com/m5eIloT2wk — Emirates Support (@EmiratesSupport) March 16, 2026

Σημειώνεται ότι, οι ένοπλες δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν πως αναχαίτισαν πάνω από 60 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα από τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με αριθμούς που δημοσιοποίησε το υπουργείο Άμυνας του βασιλείου.

Και τα 61 drones αναχαιτίστηκαν στους αιθέρες του ανατολικού τμήματος της χώρας, ανέφερε το υπουργείο σε σειρά ανακοινώσεών του μέσω X.