Ακυρώνεται μέχρι νεωτέρας η προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού 45 Ελλήνων από το Ντουμπάι
Η νέα τροπή οφείλεται στο γεγονός ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι δέχθηκαν επίθεση από 61 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Δεν θα πραγματοποιηθεί μέχρι νεωτέρας η απογευματινή πτήση επαναπατρισμού 45 ομοεθνών μας και των κατοικιδίων τους από το Ντουμπάι που είχε προγραμματιστεί από το υπουργείο Εξωτερικών για τη Δευτέρα 16 Μαρτίου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην περιοχή, η κατάσταση αυτή δεν είναι γνωστό πότε θα αλλάξει.
Η νέα τροπή προκύπτει καθώς οι πτήσεις ανεστάλησαν προσωρινά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε δεξαμενή καυσίμων οφειλόμενης σε «συμβάν συνδεόμενο με drone».
«Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ντουμπάι ανακοινώνει την προσωρινή αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι προληπτικά, για να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των επιβατών και του προσωπικού», ανέφεραν οι αρχές του εμιράτου μέσω X. Πρόσθεσαν πως η πυρκαγιά έχει τεθεί «υπό έλεγχο» και δεν έχει «καταγραφεί» κανένας τραυματισμός.
Σημειώνεται ότι, οι ένοπλες δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν πως αναχαίτισαν πάνω από 60 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα από τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με αριθμούς που δημοσιοποίησε το υπουργείο Άμυνας του βασιλείου.
Και τα 61 drones αναχαιτίστηκαν στους αιθέρες του ανατολικού τμήματος της χώρας, ανέφερε το υπουργείο σε σειρά ανακοινώσεών του μέσω X.