Ντουμπάι: Συνελήφθη τουρίστας που ανήρτησε βίντεο από έκρηξη- «Αναγκάζεται να κοιμάται στο πάτωμα»

Ένας τουρίστας συνελήφθη στο Ντουμπάι επειδή δημοσίευσε πολεμικά βίντεο προτού δοθεί εντολή στον πληθυσμό να τα κρατήσει μακριά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τους δρακόντειους και συχνά άγνωστους νόμους περί κυβερνοασφάλειας, οι ηγέτες του εμιράτου έχουν συλλάβει δεκάδες άτομα επειδή κοινοποίησαν βίντεο από τις επιθέσεις του Ιράν, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να διατηρήσουν την εικόνα της πόλης ως προπύργιο ασφαλείας.

Στην τελευταία επιχείρηση καταστολής, ο τουρίστας, πατέρας τριών παιδιών, αφήνεται στο «έλεος» της κρατικής ασφάλειας, η οποία τον κρατά χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρο, την πρεσβεία ή το τηλέφωνό του, σύμφωνα με τη Ράντα Στέρλινγκ από την ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Detained in Dubai. Αναγκάζεται να κοιμάται στο πάτωμα και τον ταΐζουν μόνο με ρύζι, πρόσθεσε η ομάδα.

Ο τουρίστας είπε στην οικογένειά του ότι μετάνιωσε βαθιά που δημοσίευσε το βίντεο και ζήτησε συγγνώμη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παρόλο που έλαβε χώρα πριν από την έκδοση προειδοποιήσεων. Η υπόθεσή του είδε το φως μετά τη σύλληψη τριών αλλοδαπών επιζώντων μιας επίθεσης με drone σε ένα κτήριο στην πόλη, οι οποίοι έστειλαν φωτογραφίες της έκρηξης στους αγαπημένους τους.

🚨 UAE cracks down hard:



Filming or sharing videos of Iran's missile/drone attacks is strictly banned.



Dubai WhatsApp group admins are being questioned over related posts.



Dozens detained (incl. tourists & expats), facing up to $50K fines, 2+ years prison, or deportation.… https://t.co/SvhBFVbKdT — Russian Market (@runews) March 14, 2026

Τράβηξαν φωτογραφίες των διαμερισμάτων τους στο Creek Harbour μετά από μια μεγάλη έκρηξη προτού τις στείλουν ιδιωτικά σε μέλη της οικογένειάς τους για να τους καθησυχάσουν για την ασφάλειά τους. Αργότερα συνελήφθησαν από την αστυνομία, αφού οι αστυνομικοί ζήτησαν να δουν τα τηλέφωνά τους.

Η Στίρλινγκ δήλωσε: «Τρεις τραυματισμένοι επιζώντες μιας επίθεσης με drone από το Ιράν συνελήφθησαν αφού κοινοποίησαν ιδιωτικά μια φωτογραφία σε αγαπημένα τους πρόσωπα επιβεβαιώνοντας ότι είναι ζωντανοί μετά από έκρηξη στο διαμέρισμά τους. Αντί να λάβουν υποστήριξη, φυλακίστηκαν από την αστυνομία του Ντουμπάι».

Την περασμένη εβδομάδα, ένας 60χρονος Βρετανός ήταν ένα από τα 21 άτομα που κατηγορήθηκαν βάσει των νόμων περί κυβερνοεγκλήματος για βίντεο και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις πρόσφατες πυραυλικές επιθέσεις. Ο Λονδρέζος κατηγορείται για «μετάδοση, δημοσίευση, αναδημοσίευση ή κυκλοφορία φημών ή προκλητικής προπαγάνδας που θα μπορούσε να διαταράξει τη δημόσια ασφάλεια». Ο άνδρας είπε ότι διέγραψε το βίντεο από το τηλέφωνό του όταν του ζητήθηκε και ότι δεν είχε καμία πρόθεση να κάνει κάτι κακό.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν ταχεία δίκη για «δημοσίευση παραπλανητικού περιεχομένου σε ψηφιακές πλατφόρμες», καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται. Οι ποινές μπορούν να περιλαμβάνουν έως και δύο χρόνια φυλάκισης. Το Σαββατοκύριακο, η αστυνομία των ΗΑΕ δημοσίευσε φωτογραφίες 25 ατόμων που συνελήφθησαν επειδή κοινοποίησαν «πολεμικό υλικό» στη χώρα.

Οι συλλήψεις αποτελούν μέρος μιας βίαιης καταστολής της ελευθερίας του λόγου στο εμιράτο. Αξιωματούχοι λένε στους ανθρώπους ότι οι «ισχυροί θόρυβοι» στον ουρανό είναι «ο ήχος ότι είμαστε ασφαλείς» καθώς το σύστημα αεράμυνας των ΗΑΕ αναλαμβάνει δράση. Η κυβέρνηση του Ντουμπάι ελέγχει αυστηρά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αντέδρασε στο ξέσπασμα του πολέμου απειλώντας με φυλάκιση όποιον μοιράζεται πληροφορίες που «οδηγούν στην υποκίνηση πανικού μεταξύ των ανθρώπων».

🇦🇪#Dubai has become a ghost town, people & tourist are hiding,

all beaches are closed pic.twitter.com/jh79jD6Sid — C4H10FO2P ☠️ (@markito0171) March 1, 2026

Βίντεο με επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κοινοποιούνταν τακτικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης, αλλά αυτά έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί και έχουν αντικατασταθεί από έναν καταιγισμό αναρτήσεων που επαινούν την κυβέρνηση του Ντουμπάι.

Σε μια ανάρτηση στο Instagram, η βρετανική πρεσβεία ανέφερε ότι οι αρχές των ΗΑΕ έχουν εκδώσει«αρκετές προειδοποιήσεις» σχετικά με τη φωτογράφιση, τη δημοσίευση ή την κοινοποίηση εικόνων και βίντεο «που τεκμηριώνουν τόπους συμβάντων ή ζημιές που προκλήθηκαν από την πτώση βλημάτων ή θραυσμάτων».

Η ανάρτηση συνέχιζε: «Σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΑΕ, η «κοινοποίηση» μπορεί να περιλαμβάνει την ανάρτηση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καθώς και την αποστολή ή προώθηση περιεχομένου μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων». «Η νομοθεσία των ΗΑΕ περιορίζει επίσης τη φωτογράφιση ορισμένων τοποθεσιών, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών κτιρίων και διπλωματικών αποστολών.»

Στόχος ιρανικών πυραύλων το «διαμάντι» των Εμιράτων

Το Ντουμπάι έχει γίνει στόχος χιλιάδων ιρανικών πυραύλων και drones από την έναρξη του πολέμου. Τη Δευτέρα, ένα ιρανικό drone χτύπησε μια δεξαμενή καυσίμων κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, προκαλώντας τεράστια πυρκαγιά. Οι δρόμοι προς το αεροδρόμιο έκλεισαν καθώς ένα πυκνό μαύρο καπνό ήταν ορατό από αρκετά μίλια μακριά.

Μετά την πυρκαγιά τη Δευτέρα, οι αρχές έσπευσαν να καθησυχάσουν το κοινό μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι η επίθεση προκάλεσε «ελάχιστες ζημιές» και κανέναν τραυματισμό, αναφερόμενες στην πυρκαγιά ως «περιστατικό που σχετίζεται με drone». Το αεροδρόμιο έχει γίνει στόχος αρκετές φορές στο παρελθόν σε μπαράζ πυραύλων και drones από το Ιράν, αλλά αυτό το περιστατικό είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση του Ντουμπάι παραδέχεται ότι ένα drone προκάλεσε τη ζημιά και όχι τα συντρίμμια μιας αναχαίτισης.

Witness videos captured missile interceptors launching and burning debris raining from the sky near the Dubai International Convention and Exhibition Centre. pic.twitter.com/hmaAinIvI9 — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 18, 2026

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρακολουθούν στενά τις πλατφόρμες μέσων ενημέρωσης τις τελευταίες ημέρες, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η διάδοση «κατασκευασμένων πληροφοριών και τεχνητού περιεχομένου που αποσκοπούν στην υποκίνηση δημόσιας αναταραχής και στην υπονόμευση της γενικής σταθερότητας».

Εκατό συλλήψεις το Σάββατο

Το Σάββατο έγινε γνωστό ότι έως και 100 άτομα συνελήφθησαν από την αστυνομία στα ΗΑΕ επειδή βιντεοσκόπησαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή πυραύλους. Μόνο η αστυνομία του Άμπου Ντάμπι έχει συλλάβει 45 άτομα διαφόρων εθνικοτήτων για βιντεοσκόπηση διαφόρων τοποθεσιών εν μέσω τρεχόντων γεγονότων και δημοσίευση αποσπασμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο, η αστυνομία του Ντουμπάι ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «οι παραβάτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της φυλάκισης και προστίμων τουλάχιστον 200.000 ντιρχάμ (47.000 ευρώ).» Η αστυνομία προειδοποίησε επίσης να μην φωτογραφίζονται κρίσιμες τοποθεσίες.

«Μπορεί να φαίνεται σαν μια απλή φωτογραφία... Αλλά για κάποιους, είναι πληροφορίες. Μην φωτογραφίζετε ή κοινοποιείτε τοποθεσίες ασφαλείας ή κρίσιμες τοποθεσίες. Η προστασία τους είναι εθνική ευθύνη που βοηθά στη διατήρηση της ασφάλειας της κοινότητάς μας», ανέφερε η αστυνομία.