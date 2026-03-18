Ιράν: Ισραηλινό πλήγμα στη μεγαλύτερη εγκατάσταση φυσικού αερίου - «Έκρηξη» στην τιμή του πετρελαίου

Το Ισραήλ προχώρησε σε επίθεση κατά της μεγαλύτερης εγκατάστασης φυσικού αερίου στο Ιράν, εντείνοντας την ήδη τεταμένη κατάσταση στην περιοχή. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, το πλήγμα στοχεύει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, γεγονός που προκάλεσε νέες απειλές για αντίποινα.

Η ιρανική πλευρά προειδοποίησε ότι ενδέχεται να απαντήσει με επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου, όπως το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία.

🇺🇸🇮🇱🇮🇷 Fires rage at world's largest natural gas field South Pars, Iran, struck by Israeli-American forces, processing capacity critically hit and taken offline.



Make gas price bonanza great again? Make Recession Great Again.... https://t.co/ntocOd1eww pic.twitter.com/g0TiBUSWC3 — THE ISLANDER (@IslanderWORLD) March 18, 2026

Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Οι εξελίξεις επηρέασαν άμεσα και τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η τιμή του Brent crude oil κατέγραψε άνοδο περίπου 4,5%, φτάνοντας τα 108 δολάρια το βαρέλι λίγο μετά τις 14:00 ώρα Ελλάδας, μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι δέχθηκε επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ανακοίνωση Κατζ για εξουσιοδότηση χτυπημάτων

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, δήλωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έχουν δώσει εντολή στον ισραηλινό στρατό να προχωρά στην εξόντωση οποιουδήποτε υψηλόβαθμου Ιρανού αξιωματούχου αποτελεί στόχο, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη πολιτική έγκριση.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι σε νυχτερινό βομβαρδισμό σκοτώθηκε ο στενός συνεργάτης του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεϊ, και ο υπουργός Πληροφοριών, Ισμαήλ Καμπίμπ.

Κηδείες για τα θύματα των επιθέσεων

Στο μεταξύ, στο Ιράν πραγματοποιούνται τελετές για τα θύματα των πρόσφατων επιθέσεων. Οι αρχές αποχαιρετούν τον επικεφαλής ασφαλείας της χώρας Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε μία ημέρα νωρίτερα, καθώς και τον γιο του και 84 ναυτικούς που έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα.