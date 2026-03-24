Bloomberg: Το Ιράν σταμάτησε τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Τουρκία

Μετά την επίθεση του Ισραήλ στις 18 Μαρτίου στο South Pars, ένα από τα μεγαλύτερα πεδία φυσικού αερίου στον κόσμο, το Ιράν σταμάτησε τις αποστολές φυσικού αερίου προς την Τουρκία.

Ρεπορτάζ του Bloomberg αποκαλύπτει ότι το Ιράν σταμάτησε τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς την Τουρκία την περασμένη εβδομάδα μετά την επίθεση του Ισραήλ στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars.



Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε ο Τουρκικός Σύνδεσμος Διανομέων Φυσικού Αερίου (Gazbir), η Τουρκία κάλυψε περίπου το 14% των αναγκών της σε φυσικό αέριο από το Ιράν πέρυσι.



Ενώ παραμένει ασαφές πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτή η διακοπή του εφοδιασμού με φυσικό αέριο από το Ιράν, πηγές που μίλησαν στο Bloomberg δήλωσαν ότι η Τουρκία συνεχίζει να εισάγει φυσικό αέριο από τους κύριους προμηθευτές της, τη Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν, και διαθέτει επαρκή αποθέματα.