Βόμβες διασποράς από το Ιράν - Τραυματίες σε δύο πόλεις κοντά στο Τελ Αβίβ

Την Τρίτη (24/3) τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν έπληξαν πολλαπλές τοποθεσίες στο κεντρικό Ισραήλ, προκαλώντας ζημιές στο Μπνέι Μπρακ, το Πετάχ Τίκβα, το Ρος ΧαΑγίν και το Γκιβάτ Σμούελ.



Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν σε όλο το κεντρικό Ισραήλ και την Ιερουσαλήμ καθώς καταγράφηκε μπαράζ πυραύλων. Τουλάχιστον ένας από τους πυραύλους, που φέρεται να ήταν εξοπλισμένος με κεφαλή διασποράς, δεν αναχαιτίστηκε. Αρκετά σημεία πρόσκρουσης υπέστησαν ζημιές, συμπεριλαμβανομένου ενός οχήματος που ανατράπηκε στο Ρος ΧαΑγίν και ενός μπαλκονιού που κατέρρευσε στο Μπνέι Μπρακ.



Στο Μπνέι Μπρακ, επτά άτομα τραυματίστηκαν σε ένα από τα σημεία των επιθέσεων. Ένας 23χρονος άνδρας υπέστη μέτρια τραύματα από θραύσματα, ενώ έξι άλλοι τραυματίστηκαν ελαφρά, συμπεριλαμβανομένου ενός βρέφους. Μια 80χρονη γυναίκα και ένα αγόρι περίπου 10 ετών ήταν επίσης μεταξύ αυτών που έλαβαν την αρχική ιατρική περίθαλψη.



Επίσης, ένα ξεχωριστό χτύπημα που αφορούσε πυρομαχικά τύπου διασποράς αναφέρθηκε στην Πετάχ Τίκβα, στο πλαίσιο του ίδιου μπαράζ επιθέσεων που στόχευαν το κεντρικό Ισραήλ και την Ιερουσαλήμ. Οι δυνάμεις ασφαλείας και διάσωσης επιχειρούν στο σημείο και διεξάγουν έρευνες, αν και δεν είχαν αναφερθεί τραυματισμοί εκείνη την ώρα.

ΗΠΑ και Ισραήλ χτύπησαν κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπουσέρ

Ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν απόψε στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ⁠IRNA. Η επίθεση δεν προκάλεσε τεχνική βλάβη ή ανθρώπινες απώλειες με βάση τις αρχικές αναφορές.

«Καθώς ο αμερικανοσιωνιστής εχθρός συνεχίζει τις εχθροπραξίες του, ένα βλήμα έπληξε το εσωτερικό του περίβολου του πυρηνικού σταθμού του Μπουσέρ», ανέφερε ο οργανισμός, διευκρινίζοντας ότι καμιά «υλική ή τεχνική ζημιά, όπως και καμιά ανθρώπινη απώλεια» δεν έχουν αναφερθεί επί του παρόντος.



Αμέσως μετά, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανέφερε ότι ενημερώθηκε από το Ιράν πως ένα βλήμα έπληξε σήμερα τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ. Σύμφωνα με το Ιράν, τονίζει ο ΔΟΑΕ, δεν υπήρξαν ζημιές στον πυρηνικό σταθμό ούτε τραυματισμοί στο προσωπικό, και οι συνθήκες στο εργοστάσιο είναι κανονικές.

The IAEA has been informed by Iran that another projectile hit the premises of the Bushehr Nuclear Power Plant today. According to Iran, there was no damage to the NPP itself nor injuries to staff, and the condition of the plant is normal. IAEA DG @rafaelmgrossi reiterates call… pic.twitter.com/PngRf4w23O — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 24, 2026

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι επανέλαβε την έκκλησή του να επιδειχθεί μέγιστη αυτοσυγκράτηση ώστε να αποτραπούν κίνδυνοι για την πυρηνική ασφάλεια κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Ανησυχία στη Ρωσία

Όπως μεταδίδει το Reuters, τα αμερικανο-ισραηλινά πλήγματα κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπουσέρ στο Ιράν είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και η Ρωσία έχει μοιραστεί τις ανησυχίες της με τις ΗΠΑ, δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Τέτοιες επιθέσεις θα μπορούσαν να έχουν ανεπανόρθωτες συνέπειες», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Πιστεύουμε ότι οι επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι δυνητικά εξαιρετικά επικίνδυνες. (...) Ως εκ τούτου, η ρωσική πλευρά, λαμβάνοντας μια εξαιρετικά υπεύθυνη στάση σε αυτό το θέμα, έχει επανειλημμένα εκφράσει τις ανησυχίες της», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι η σύγκρουση στο Ιράν «μόλις χθες» θα έπρεπε να είχε διοχετευτεί σε μια πολιτική και διπλωματική διευθέτηση.

«Αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά στην εκτόνωση της καταστροφικά τεταμένης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί τώρα στην περιοχή».

Έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης

Στις 17 Μαρτίου, η ρωσική κρατική πυρηνική εταιρεία Rosatom δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκε πλήγμα «στο έδαφος δίπλα στο κτήριο της μετρολογικής υπηρεσίας, που βρίσκεται στην τοποθεσία του πυρηνικού σταθμού Μπουσέρ, σε κοντινή απόσταση από την εν λειτουργία μονάδα παραγωγής ενέργειας».

Η Ρωσία καταδίκασε την επίθεση στο έδαφος του εργοστασίου και ζήτησε αποκλιμάκωση της έντασης γύρω από την εγκατάσταση.