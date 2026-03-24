Ιράν: Νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ - Ισχυρή έκρηξη στην Ιερουσαλήμ

Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στην Ιερουσαλήμ έπειτα από δεύτερη προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για την εκτόξευση ακόμη μιας ομοβροντίας πυραύλων από το Ιράν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Όπως μετέδωσαν τα ιρανικά ΜΜΕ, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εξαπέλυσαν νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (24/3).

«Το Ιράν εκτόξευσε νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον των κατεχομένων εδαφών», ανέφερε μέσω Telegram η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB.

Fragments from an Iranian missile fell in seven locations across Tel Aviv, with one directly striking a building. pic.twitter.com/XVQmBv2yb1 — Clash Report (@clashreport) March 24, 2026

Οι εκτοξεύσεις των ομοβροντιών ανακοινώθηκαν μερικές ώρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε συνομιλίες με Ιρανό αξιωματούχο, τον οποίο δεν κατονόμασε, για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μία πληροφορία, την οποία διέψευσε η Τεχεράνη.

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι εναντίον του βόρειου Ισραήλ και ότι επιχειρούσαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας για να «αναχαιτίσουν την απειλή».

Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) ανέφερε πως δεν έχει ενημερωθεί για θύματα ως αυτό το στάδιο, αλλά έστειλε διασώστες σε περιοχή όπου αναφέρθηκε πυραυλικό πλήγμα.

Ανεβαίνουν ξανά οι τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου, που υποχώρησαν κατά 10% και πλέον μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί «συνομιλιών» με το Ιράν -την οποία διέψευσε η Τεχεράνη-, ανεβαίνουν ξανά: αυτή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI) αυξανόταν κατά 4,11%, στα 91,75 δολάρια, περί τις 04:20 (ώρα Ελλάδας).

Παράλληλα η τιμή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας σημείωνε άνοδο 3,89% στα 103,83 δολάρια.