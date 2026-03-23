CBS: Ιρανικές νάρκες στο Ορμούζ - Απειλή για τις συνομιλίες και για την τιμή του πετρελαίου

Η Παρασκευή αναδεικνύεται στην «ημέρα μηδέν» για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ενώ 2.000 Αμερικανοί πεζοναύτες φτάνουν στα Στενά του Ορμούζ, η αποκάλυψη για πόντιση ιρανικών ναρκών απειλεί να τινάξει στον αέρα τη σχετική ηρεμία στην αγορά του πετρελαίου. Τη Δευτέρα, οι τιμές πετρελαίου ξεκίνησαν ανοδικά λόγω του τελεσιγράφου Τραμπ, αλλά κατέρρευσαν έως και 10% μετά την ανακοίνωση για «πρόοδο» και αναβολή στρατιωτικών πληγμάτων. Πιθανή επιβεβαίωση ιρανικών ναρκών στον Ορμούζ θα επαναφέρει ένα πολύ υψηλό risk premium, αυξάνοντας ασφάλιστρα και ενισχύοντας ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η αμφίβια ομάδα κρούσης USS Tripoli και USS New Orleans, μεταφέροντας 2.200 πεζοναύτες της 31ης Μονάδας (MEU), αναμένεται να περάσει υπό τον έλεγχο της CENTCOM την Παρασκευή. Η κίνηση αυτή συμπίπτει απόλυτα με την εκπνοή της προθεσμίας που έθεσε ο Τραμπ από το Μέμφις για την επίτευξη συμφωνίας, λειτουργώντας ως ο απόλυτος μοχλός πίεσης προς την Τεχεράνη. Η στρατιωτική συγκέντρωση συνεχίζεται με το USS Boxer να αναμένεται στην περιοχή τις επόμενες εβδομάδες, διασφαλίζοντας ότι η αμερικανική παρουσία θα παραμείνει ισχυρή, είτε το αποτέλεσμα της Παρασκευής είναι μια ιστορική ειρήνη είτε μια νέα, πιο επικίνδυνη φάση του πολέμου.

Ο εφιάλτης των «αόρατων» ναρκών

Το σκηνικό περιπλέκεται δραματικά μετά τις πληροφορίες του CBS News, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν έχει ήδη ποντίσει τουλάχιστον 12 υποβρύχιες νάρκες (τύπου Maham 3 και Maham 7) στα Στενά.

Το πρόβλημα είναι διττό και υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια του τελεσιγράφου:

Μόνιμη απειλή: Ακόμη και αν επιτευχθεί συμφωνία, οι νάρκες είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν και να εξουδετερωθούν άμεσα.

Οικονομική ασφυξία: Η παρουσία «αόρατων» εκρηκτικών στη θάλασσα ωθεί τους νηογνώμονες και τις ασφαλιστικές εταιρείες σε επαναξιολόγηση του κινδύνου. Η αύξηση των ασφαλίστρων ή η ακύρωση της κάλυψης «πολεμικού κινδύνου» για τα δεξαμενόπλοια μπορεί να υπονομεύσει τη σταθερότητα των τιμών του πετρελαίου, προκαλώντας πληθωριστικό σοκ στην Ευρώπη (με την Goldman Sachs να προβλέπει ήδη πληθωρισμό 5,6% στο δυσμενές σενάριο).

Το διπλωματικό χάσμα Τραμπ, Νετανιάχου και Τεχεράνης

Το παράδοξο της κατάστασης έγκειται στις διαμετρικά αντίθετες δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αισιόδοξος για μια «επωφελή συμφωνία», υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη δέχθηκε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε το «παράθυρο ευκαιρίας» του Τραμπ, αλλά ξεκαθάρισε πως το Ισραήλ θα συνεχίσει τα πλήγματα, αποκαλύπτοντας μάλιστα την πρόσφατη εξόντωση δύο Ιρανών πυρηνικών επιστημόνων.

Στο Ιράν η επίσημη ηγεσία και οι Φρουροί της Επανάστασης διέψευσαν κατηγορηματικά κάθε συνομιλία, κάνοντας λόγο για «fake news» με στόχο τη χειραγώγηση των αγορών.