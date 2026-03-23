Το Ιράν απειλεί με νάρκες στον Κόλπο αν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε ακτές, νησιά: «Θα είναι όπως στα Στενά»

Μια επίθεση στις νότιες ακτές και τα νησιά του Ιράν θα έχει ως αποτέλεσμα η κυκλοφορία στον Κόλπο να διακοπεί με την τοποθέτηση θαλάσσιων ναρκών, δήλωσε σήμερα το Συμβούλιο Άμυνας της χώρας σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν σχέδια να καταλάβουν ή να αποκλείσουν την ιρανική νήσο Χαργκ, τον βασικό κόμβο εξαγωγής πετρελαίου στη χώρα, προκειμένου να πιέσουν την Τεχεράνη να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ για όλα τα σκάφη, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios.

«Η όποια προσπάθεια για επίθεση στις ακτές ή τα νησιά του Ιράν θα έχει ως αποτέλεσμα όλες οι θαλάσσιες οδοί πρόσβασης στον Κόλπο… να ναρκοθετηθούν με διάφορους τύπους θαλάσσιων ναρκών, συμπεριλαμβανομένων ναρκών που επιπλέουν και που μπορεί να ποντιστούν από την ακτή», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Σε αυτή την περίπτωση, ολόκληρος ο Κόλπος θα είναι πρακτικά σε μια κατάσταση αντίστοιχη με αυτή στα Στενά του Ορμούζ για μεγάλο διάστημα… Δεν θα πρέπει να ξεχνά κανείς την αποτυχία 100 και πλέον ναρκαλιευτών τη δεκαετία του 1980 στην απομάκρυνση μερικών θαλάσσιων ναρκών».

Το Συμβούλιο Άμυνας επανέλαβε ότι μόνο μη εμπόλεμα κράτη μπορούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ σε συντονισμό με το Ιράν.

Ευρείας κλίμακας επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν

Το Ισραήλ εξαπέλυσε «ευρείας κλίμακας κύμα επιθέσεων» εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, σημειώνοντας ότι οι επιχειρήσεις στοχεύουν κρίσιμες ιρανικές υποδομές.

Χωρίς να δοθούν περισσότερες επίσημες λεπτομέρειες, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως νωρίς το πρωί σημειώθηκαν αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή της Τεχεράνης, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψουν ποιες εγκαταστάσεις επλήγησαν.

Η Κίνα προειδοποιεί για «ανεξέλεγτη κατάσταση»

Η Κίνα προειδοποίησε σήμερα για τον κίνδυνο η κατάσταση να γίνει «ανεξέλεγκτη» στη Μέση Ανατολή, αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει την απειλή να καταστρέψει ιρανικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς.

«Αν ο πόλεμος διευρυνθεί και η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω, όλη η περιοχή θα μπορούσε να βυθιστεί σε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση», δήλωσε στη διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Λιν Τζιάν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε προχθές Σάββατο ότι οι ΗΠΑ «θα αφανίσουν» τους ιρανικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, αν η Τεχεράνη δεν ξανανοίξει το Στενό του Χορμούζ μέσα σε 48 ώρες.

«Η χρήση βίας θα οδηγήσει μόνον σε έναν φαύλο κύκλο», πρόσθεσε ο Λιν Τζιάν, σημειώνοντας ότι ο πόλεμος δεν έπρεπε να έχει αρχίσει εξαρχής.

Παράλληλα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε σήμερα, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, ότι η Ρωσία αντιτίθεται σε οποιονδήποτε αποκλεισμό του Στενού του Χορμούζ, αλλά σημειώνει ότι τα ζητήματα αυτού του είδους πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο της ευρύτερης παγκόσμιας κατάστασης.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε στο μεταξύ, επικαλούμενο και αυτό το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, ότι η Ρωσία ελπίζει πως οι ΗΠΑ θα έχουν την κοινή λογική να μην απειλήσουν τον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό του Μπουσέρ.