Το παρασκήνιο της απόφασης Τραμπ για εκεχειρία στο Ιράν - Διαψεύδει η Τεχεράνη τα περί συνομιλιών

Η πρόσφατη πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ για εκεχειρία φαίνεται να έχει βαθύτερο παρασκήνιο, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία αποκαλύπτουν ότι η κίνηση αυτή δεν ήταν αιφνιδιαστική, αλλά προϊόν συντονισμένων διπλωματικών επαφών.

Κομβικό ρόλο φέρεται να διαδραμάτισε η χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, κατά την οποία συζητήθηκε η ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης και η διαμόρφωση ενός πλαισίου προσωρινής εκεχειρίας. Οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι η πρόταση που ανακοινώθηκε στη συνέχεια είχε ήδη συμφωνηθεί σε βασικές γραμμές μεταξύ Ουάσιγκτον και Λονδίνου.

Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπάρχουν «παραγωγικές συνομιλίες» με την Ουάσιγκτον

Ωστόσο, η στάση της Τεχεράνης περιπλέκει την κατάσταση. Ιρανικές πηγές διαψεύδουν κατηγορηματικά ότι βρίσκονται σε «παραγωγικές συνομιλίες» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καν ενεργός δίαυλος επικοινωνίας. Η διάψευση αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι η ανακοίνωση Τραμπ περί εκεχειρίας ενδέχεται να αποτελεί περισσότερο μια στρατηγική πίεσης, ή ακόμη και μπλόφα, παρά αντανάκλαση πραγματικής συμφωνίας.

Στο επίκεντρο της κίνησης βρίσκεται και το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, ενός κρίσιμου περάσματος για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία. Η άμεση επαναλειτουργία τους αποτελεί βασική επιδίωξη της Ουάσιγκτον, ωστόσο η αμερικανική πλευρά δεν διαθέτει τη δυνατότητα να το επιβάλει μονομερώς χωρίς τη συνεργασία περιφερειακών δυνάμεων. Αυτό καθιστά την πρόταση εκεχειρίας ένα πιθανό εργαλείο πίεσης προς την Τεχεράνη. Παράλληλα, δεν περνά απαρατήρητη η αντίδραση των αγορών.

Μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, καταγράφηκε έντονη άνοδος, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η χρονική συγκυρία της παρέμβασης δεν ήταν τυχαία. Η σταθεροποίηση της αγοράς και η αποφυγή περαιτέρω ενεργειακών κραδασμών φαίνεται να αποτέλεσαν βασικούς παράγοντες στην απόφαση.

Συνολικά, η πρόταση εκεχειρίας εμφανίζεται ως μια πολυεπίπεδη κίνηση: διπλωματική πρωτοβουλία, εργαλείο γεωπολιτικής πίεσης και ταυτόχρονα παρέμβαση με άμεσο οικονομικό αντίκτυπο. Το κατά πόσο θα μετατραπεί σε πραγματική αποκλιμάκωση ή θα παραμείνει ένα διαπραγματευτικό τέχνασμα, θα εξαρτηθεί κυρίως από τη στάση της Τεχεράνης και τη δυναμική των επόμενων ημερών.