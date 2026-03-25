Σε τεντωμένο σκοινί η Μέση Ανατολή: Νέες επιθέσεις από Ιράν, Ισραήλ - Στο τραπέζι σχέδιο 15 σημείων

Σε τεταμένη ένταση παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει νέες επιθέσεις τα ξημερώματα της Τετάρτης (25/3), χρησιμοποιώντας πυραύλους και drones εναντίον στόχων στον Κόλπο και το Ισραήλ, την ώρα που στο διπλωματικό πεδίο εμφανίζονται σενάρια διαπραγματεύσεων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται ήδη σε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, κάνοντας λόγο για ενεργό εμπλοκή κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησής του. Ωστόσο, από ιρανικής πλευράς δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση, με αξιωματούχους να διαψεύδουν κατηγορηματικά την ύπαρξη διαπραγματεύσεων.

Σχέδιο 15 σημείων στο τραπέζι

Διεθνή μέσα, όπως οι The New York Times και ο ιστότοπος Axios, αποκαλύπτουν ότι η αμερικανική πλευρά έχει καταθέσει πρόταση 15 σημείων προς το Ιράν, μέσω Πακιστάν.

Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκεται το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με βασικές απαιτήσεις:

Δέσμευση για μη απόκτηση πυρηνικών όπλων

Παράδοση εμπλουτισμένου ουρανίου στον Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας

Πλήρης διακοπή εμπλουτισμού

Κλείσιμο βασικών πυρηνικών εγκαταστάσεων

Παράλληλα, ζητείται περιορισμός του πυραυλικού οπλοστασίου και διακοπή στήριξης οργανώσεων όπως η Χεζμπολάχ και η Χαμάς.

Ως αντάλλαγμα, προβλέπεται άρση κυρώσεων και διεθνής στήριξη στο ενεργειακό πρόγραμμα του Ιράν.

«Ανάσα» στις αγορές η αποκλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ

Μικρή ανάσα στις αγορές έδωσε η ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι επιτρέπεται πλέον η διέλευση «μη εχθρικών πλοίων» από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου και θετικό κλίμα στα ασιατικά χρηματιστήρια, με τον Τραμπ να κάνει λόγο για «μεγάλο δώρο» από το Ιράν, χωρίς να διευκρινίζει τι εννοεί.

Επιθέσεις σε πολλαπλά μέτωπα

Την ίδια ώρα, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται αμείωτες. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις στο Τελ Αβίβ και σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ, Ιορδανία και Μπαχρέιν.

Στο Ισραήλ, 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυραυλικά πλήγματα κοντά στο Τελ Αβίβ, ενώ στο Κουβέιτ drone προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις καυσίμων στο αεροδρόμιο. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα βομβαρδισμών στην Τεχεράνη, με κατοίκους να περιγράφουν μια καθημερινότητα γεμάτη εκρήξεις και σειρήνες.

Νεκροί από σφοδρά χτυπήματα στον Λίβανο

Παράλληλα, σφοδρά πλήγματα καταγράφονται και στον Λίβανο, όπου τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιδρομές σε περιοχές-προπύργια της Χεζμπολάχ.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, έδωσε εντολή για προώθηση στρατευμάτων έως τον ποταμό Λιτάνι, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποφυγή χερσαίας εισβολής. Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο από την έναρξη της σύγκρουσης, ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο έχουν εκτοπιστεί.