Ιρανικό κέντρο ερευνών για υποβρύχια έπληξε το Ισραήλ - NYT: «Προσπαθούν να προλάβουν την ειρήνη»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη (25/3) ότι χθες έπληξε ένα κέντρο έρευνας και ανάπτυξης που συνδέεται με το πρόγραμμα ιρανικών στρατιωτικών υποβρυχίων στο Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, ενώ οι συγκρούσεις στη σύρραξη της Μέσης Ανατολής εξακολουθούν να μαίνονται.

Οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα ότι εξαπέλυσαν σειρά αεροπορικών πληγμάτων στο Ισφαχάν, χωρίς να διευκρινίσουν τους στόχους τους.

Στο πλαίσιο αυτών των πληγμάτων αυτών, η Πολεμική Αεροπορία «στόχευσε το Κέντρο υποθαλάσσιας έρευνας του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», γράφει ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι είναι η μόνη εγκατάσταση στο Ιράν για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υποβρυχίων και συστημάτων υποστήριξης για το ιρανικό ναυτικό.

Σύμφωνα με τις γεωγραφικές πληροφορίες που παρέχονται από τον λογαριασμό στην πλατφόρμα X του ισραηλινού στρατού στην περσική γλώσσα, το πλήγμα είχε στόχο ένα κτίριο μέσα στην πανεπιστημιούπολη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Malek Ashtar, ιδρύματος που υπάγεται στο ιρανικό υπουργείο Άμυνας και διαθέτει ερευνητική μονάδα υποβρυχίων επιστημών και τεχνολογιών στο Ισφαχάν.

Νετανιάχου: «Επιταχύνετε, πριν την κατάπαυση του πυρός»

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ φαίνεται πως προσπαθεί να επιταχύνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, επιδιώκοντας να πλήξει όσο το δυνατόν περισσότερες κρίσιμες υποδομές πριν από ενδεχόμενη διπλωματική πρωτοβουλία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με δύο ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για το θέμα, τους οποίους επικαλούνται οι New York Times, το Τελ Αβίβ εκτιμά ότι ενδέχεται να ανακοινωθούν σύντομα ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

NEW: 🇮🇱Netanyahu has called for upping the attacks and intensity on IRAN within the next 48 hours.



Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, την Τρίτη (24/3) ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έδωσε εντολή να εντατικοποιηθούν οι επιθέσεις μέσα στις επόμενες 48 ώρες, με στόχο να πληγούν όσο το δυνατόν περισσότερες εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τη στρατιωτική και εξοπλιστική βιομηχανία του Ιράν.

Η απόφαση ελήφθη, αφού η ισραηλινή κυβέρνηση απέκτησε αντίγραφο αμερικανικού σχεδίου 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο φέρεται να έχει διαβιβαστεί στην Τεχεράνη.

Οι 3 στόχοι του Τελ Αβίβ πριν τερματιστεί ο πόλεμος

Η επιτάχυνση των επιχειρήσεων αντανακλά την ανησυχία της ισραηλινής πλευράς ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να ανακοινώσει ανά πάσα στιγμή έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων πριν το Ισραήλ επιτύχει τους βασικούς του στόχους.

Βασική επιδίωξη του Ισραήλ, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, είναι η εξουδετέρωση της απειλής από τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν, η αποτροπή ανάπτυξης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, καθώς και η δημιουργία συνθηκών που, κατά την ισραηλινή εκτίμηση, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στη χώρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Τελ Αβίβ εκτιμά ότι το προτεινόμενο πλαίσιο για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός δεν διασφαλίζει επαρκώς τον περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και των βαλλιστικών πυραύλων.

Η εντολή Νετανιάχου για επιτάχυνση των αεροπορικών επιδρομών φέρεται να δόθηκε κατά τη διάρκεια κλειστής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σε υπόγειο χώρο του στρατιωτικού αρχηγείου στο Τελ Αβίβ, παρουσία κορυφαίων στρατιωτικών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων οι επικεφαλής της πολεμικής αεροπορίας και των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών.