«Δεν συνομιλούμε με ΗΠΑ» επιμένει το Ιράν - «Συμφωνία ειρήνης μέχρι το Σάββατο» λένε ισραηλινά μέσα

«Τοπίο στην ομίχλη» παραμένει η διαδικασία για την ειρήνευση στο πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, με τις ΗΠΑ να δηλώνουν ότι συνομιλίες με την Τεχεράνη βρίσκονται σε εξέλιξη και το Ιράν να αρνείται πεισματικά ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε επαφή με την Ουάσιγκτον.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις ΗΠΑ και πρόσθεσε ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω διαμεσολαβητών «δεν σημαίνει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ».

Το Ιράν «δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευτεί», αλλά «θα συνεχίσει να αντιστέκεται», δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης 25 Μαρτίου ο Αραγτσί, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση της χώρας του και αναφερόμενος στις συνομιλίες που επικαλείται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εδώ και δύο ημέρες.

Βομβαρδισμένο κτίριο στην Τεχεράνη του Ιράν. Φωτό: Reuters

«Διαπραγματεύσεις σημαίνει παραδοχή ήττας»

«Το να μιλάμε τώρα για διαπραγματεύσεις θα ισοδυναμούσε με την παραδοχή ήττας», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Η Ισλαμική Δημοκρατία θέλει «να τερματίσει τον πόλεμο με τους δικούς της όρους», «έτσι ώστε να μην ξανασυμβεί ποτέ», είπε.

Ο Αραγτσί δήλωσε επίσης ότι τα Στενά του Ορμούζ, μια στρατηγική θαλάσσια οδός, είναι «κλειστά μόνο στους εχθρούς».

Το πέρασμα, «από τη δική μας σκοπιά, δεν είναι εντελώς κλειστό. Είναι κλειστό μόνο στους εχθρούς», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει «κανένας λόγος να επιτραπεί η διέλευση των πλοίων των εχθρών μας και των συμμάχων τους». Ο ιρανικός στρατός έχει ήδη «εγγυηθεί ασφαλή διέλευση» στα πλοία των φίλων χωρών, επισήμανε.

Λευκός Οίκος: «Αν δεν αποδεχτούν την ήττα, έρχεται η κόλαση»

Στον αντίποδα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε νωρίτερα ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «συνεχίζονται».

Σε συνέντευξη Τύπου, η Λέβιτ τόνισε πως ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί την ειρήνη, ωστόσο εάν το Ιράν δεν αποδεχτεί την ήττα του, ο Αμερικανός πρόεδρος θα «εξαπολύσει την κόλαση».

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν μπλοφάρει και είναι έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση. Το Ιράν δεν πρέπει να κάνει ξανά λάθος υπολογισμό», ανέφερε η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος «θα διασφαλίσει ότι θα δεχθεί ακόμη πιο σκληρά πλήγματα από οποιαδήποτε στο παρελθόν», τόνισε.

Channel 12: Κατάπαυση πυρός μέχρι το Σάββατο θα ανακοινώσει ο Τραμπ

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ισραηλινό κανάλι Channel 12, εκτιμάται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα ανακοινώσει συμφωνία για κατάπαυση του πυρός με το Ιράν μέχρι το ερχόμενο Σάββατο 28 Μαρτίου.

Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο, η ανακοίνωση αναμένεται ακόμα και αν οι δύο πλευρές δεν καταλήξουν σε οριστικά συμπεράσματα για την επόμενη μέρα.

Ίσως αυτό να εξηγεί και την «βιασύνη» Νετανιάχου, ο οποίος έσπευσε να δώσει εντολή για επίσπευση των στρατιωτικών επιχειρήσεων ενάντια στο Ιράν προκειμένου να έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του Τελ Αβίβ πριν συναφθεί ειρήνη.