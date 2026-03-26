Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ αφαιρεί Ιρανούς αξιωματούχους από τον κατάλογο στόχων

Το Ισραήλ αφαίρεσε τα ονόματα του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και του προέδρου του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ από τον κατάλογο Ιρανών αξιωματούχων που προορίζονταν για εξουδετέρωση, κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν προς τις ΗΠΑ, όπως δήλωσε Πακιστανός αξιωματούχος στο Reuters.

«Οι Ισραηλινοί είχαν τις συντεταγμένες τους και σκόπευαν να τους χτυπήσουν, αλλά εμείς επισημάναμε στις ΗΠΑ ότι αν γίνει αυτό, δεν θα υπάρχει κανείς για διαπραγματεύσεις», τόνισε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ισραήλ να υποχωρήσει.

Αντιφατικά μηνύματα για τις διαπραγματεύσεις

Την ίδια ώρα, ο Αραγτσί επανέλαβε ότι το Ιράν «δεν έχει πρόθεση να διαπραγματευτεί» με τις ΗΠΑ, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το αντίθετο, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιθυμεί αληθινά να κλείσει συμφωνία αλλά φοβάται να το παραδεχτεί για εσωτερικούς λόγους.

Ο Τραμπ μίλησε για το θέμα σε ρεπουμπλικάνους κοινοβουλευτικούς στην Ουάσιγκτον, ενώ η Τεχεράνη διαψεύδει τις διαπραγματεύσεις και τονίζει ότι προτίθεται να συνεχίσει την «αντίσταση». Ο Αραγτσί ανέφερε ότι τυχόν ανταλλαγή μηνυμάτων δεν μπορεί να θεωρηθεί διάλογος ή διαπραγμάτευση.

In an interview broadcast on state television, Iranian Foreign Minister Abbas Araqchi said that Tehran is reviewing the US proposal to end the war, but the exchange of messages through mediators 'is not called negotiation or dialogue' https://t.co/AYAyr1iEda pic.twitter.com/mF0oS864jL — Reuters (@Reuters) March 26, 2026

«Έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση»

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος είχε προειδοποιήσει ότι ο Τραμπ είναι «έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση» εάν η Τεχεράνη υποτιμήσει την κατάσταση. Η εκπρόσωπος Κάρολαϊν Λέβιτ τόνισε ότι, αν το Ιράν δεν κατανοήσει την «ήττα του στρατιωτικά», ο πρόεδρος θα διατάξει «πιο σκληρά χτυπήματα από ποτέ».

Παρά τις εντατικές διπλωματικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ημερών για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξεκίνησε πριν από περίπου έναν μήνα και επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία, δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος έως τώρα.