Axios: Σενάρια «τελικού χτυπήματος» των ΗΠΑ στο Ιράν - Οι 4 επιλογές στο τραπέζι Τραμπ

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξετάζει κρίσιμες επιλογές για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, την ώρα που το Πεντάγωνο φέρεται να προετοιμάζει ακόμη και το ενδεχόμενο ενός «τελικού χτυπήματος».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, οι ΗΠΑ εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης χερσαίων δυνάμεων, πέρα από τους εκτεταμένους βομβαρδισμούς.

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι σε μια χερσαία επέμβαση, οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι σε περίπτωση αποτυχίας των διπλωματικών προσπαθειών, δεν αποκλείεται γενικευμένη κλιμάκωση των επιθέσεων.

"Iran proposed making me Supreme Leader" 😳



"I said No. Thankyou. They were so insisting"



"They want to make a deal so BADLY, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people"



Οι 4 επιλογές που εξετάζονται

Αξιωματούχοι που γνωρίζουν τις παρασκηνιακές συζητήσεις περιγράφουν τέσσερα βασικά σενάρια στρατιωτικής δράσης:

Εισβολή ή αποκλεισμός του νησιού Χαργκ, βασικού κόμβου εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν

Εισβολή στο Λαράκ, στρατηγικό σημείο για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ

Κατάληψη του νησιού Αμπού Μούσα και δύο μικρότερων νησιών που διεκδικούνται και από τα ΗΑΕ

Αποκλεισμός ή κατάληψη πλοίων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο στην περιοχή

Τα συγκεκριμένα σημεία θεωρούνται κρίσιμα τόσο για τη στρατιωτική ισχύ όσο και για την οικονομία του Ιράν.

Πίεση για διαπραγματεύσεις - Απειλές από Τραμπ

Την ίδια στιγμή, ο Λευκός Οίκος εντείνει τη ρητορική του, με την εκπρόσωπο Καρολάιν Λέβιτ να προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να πλήξουν «σκληρότερα από ποτέ» εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω αναρτήσεων, υποστήριξε ότι το Ιράν επιδιώκει συμφωνία, κατηγορώντας ταυτόχρονα την Τεχεράνη ότι καθυστερεί σκόπιμα. Μάλιστα, προειδοποίησε πως «πρέπει να σοβαρευτούν σύντομα πριν να είναι πολύ αργά», τονίζοντας ότι διαφορετικά «δεν θα υπάρχει επιστροφή».

Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες διαμεσολάβησης από χώρες όπως το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία, με στόχο την έναρξη συνομιλιών.

Ωστόσο, η Τεχεράνη εμφανίζεται δύσπιστη, εκτιμώντας ότι οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να αποτελούν κάλυψη για αιφνιδιαστική στρατιωτική ενέργεια από τις ΗΠΑ.