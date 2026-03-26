«Μία εκδίκηση για όλους»: Το βίντεο του Ιράν που «καταστρέφει» το Άγαλμα της Ελευθερίας

Μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με το Ιράν δημοσίευσαν ένα προπαγανδιστικό βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο απεικονίζεται η καταστροφή του Αγάλματος της Ελευθερίας σε μια επίθεση - προσομοίωση εναντίον των ΗΠΑ.

Το βίντεο διάρκειας 53 δευτερολέπτων, με τίτλο «Μία εκδίκηση για όλους», δημοσιεύθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars News Agency, το οποίο συνδέεται στενά με το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της χώρας.

Ξεδιπλώνεται ως ένα σκοτεινό μοντάζ ιστορικών και σύγχρονων εικόνων συγκρούσεων, πλαισιωμένων έτσι ώστε να παρουσιάζουν τις αμερικανικές και δυτικές ενέργειες ως πηγές παγκόσμιου πόνου. Ξεκινά, όπως διαβάζουμε στη Daily Mail, με σκηνές που αναφέρονται στη βία κατά των αυτοχθόνων πληθυσμών της Αμερικής, πριν μεταβεί στις συνέπειες της ρίψης της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ακολουθούν σκηνές που θυμίζουν τον πόλεμο του Βιετνάμ, παράλληλα με πλάνα που αναφέρονται σε πρόσφατες συγκρούσεις στη Γάζα, την Υεμένη και το ιρανικό σχολείο θηλέων που, σύμφωνα με αναφορές, χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο.

Το μοντάζ αναφέρεται επίσης στο σκάνδαλο Έπσταϊν, πριν στραφεί σε εικόνες ιρανικών στρατιωτικών προσώπων και ανώτερων ηγετών που σκοτώθηκαν σε αμερικανικές επιχειρήσεις.

Η τελική ακολουθία επικεντρώνεται στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, όπου το Άγαλμα της Ελευθερίας έχει τροποποιηθεί ώστε να παρουσιάζει ένα δαιμονικό πρόσωπο με κέρατα αντί για το παραδοσιακό στέμμα και την έκφρασή του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το άγαλμα βάλλεται από προσομοιωμένους ιρανικούς πυραύλους, διαλύεται μετά από μια σειρά εκρήξεων, ενώ τα συντρίμμια πέφτουν στα νερά του ποταμού Χάτσον.

Από τους ιθαγενείς μέχρι τον Έπσταϊν

Το βίντεο παρουσιάζει διάφορους ανθρώπους που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίοι κοιτάζουν τον ουρανό σαν να παρακολουθούν τον πύραυλο που κατευθύνεται προς τη Νέα Υόρκη να περνάει από πάνω τους.



Ξεκινά με έναν ιθαγενή Αμερικανό, που στέκεται μόνος στην κορυφή ενός λόφου με θέα σε έναν καταυλισμό, που βρίσκεται από κάτω.



Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η εικόνα μεταφέρεται σε έναν κατεστραμμένο δρόμο μιας πόλης που μοιάζει με τη Χιροσίμα μετά την ατομική βομβιστική επίθεση του 1945. Ένα παιδί στέκεται ανάμεσα στα ερείπια, με αυτό που φαίνεται να είναι ένα νεκρό βρέφος δεμένο στην πλάτη του.

Στη συνέχεια, βλέπουμε σκηνές από τον πόλεμο του Βιετνάμ, όπου μια γυναίκα σε ένα χωράφι κοιτάζει προς έναν ουρανό γεμάτο καπνό.



Μια σκηνή που αναφέρεται στις συγκρούσεις στη Γάζα παρουσιάζει ένα νεαρό κορίτσι να στέκεται μπροστά από κατεστραμμένα κτίρια.

Στην Υεμένη, ένας άνδρας κοιτάζει προς τα πάνω ενώ περιβάλλεται από βομβαρδισμένα κτίρια. Αυτό το κομμάτι είναι μια αναφορά πιθανότατα στις στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων με drones και των ειδικών επιχειρήσεων κατά της Αλ Κάιντα, από το 2002 περίπου έως σήμερα, με έντονη δραστηριότητα μετά το 2009.



Σε ένα σύντομο ένθετο, το μοντάζ δείχνει εικόνες που αναφέρονται στο ιδιωτικό νησί του Τζέφρι Έπσταϊν, παρουσιάζοντας ένα νεαρό κορίτσι να στέκεται σε ένα σκοτεινό περιβάλλον που συμβολίζει τις φρικαλεότητες που συνέβησαν εκεί.

Ακολουθεί μια σκηνή που δείχνει το δημοτικό σχολείο Shajarah Tayyebeh μετά από μια πυραυλική επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της Επιχείρησης «Επική Οργή», η οποία στοίχισε τη ζωή σε 175 άτομα, τα περισσότερα από τα οποία ήταν παιδιά.



Εμφανίζονται εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη των Κασέμ Σολεϊμανί και Αγιατολάχ Χαμενεΐ, με τον πύραυλο που κατευθύνεται προς το αμερικανικό έδαφος να εμφανίζεται στο κάδρο.



Η οθόνη μεταβαίνει στον ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο, με την κεφαλή του να εστιάζει στο Άγαλμα της Ελευθερίας στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, που απεικονίζει το δαιμονικό πρόσωπο του Baphomet, που συχνά απεικονίζεται ως μορφή με κεφάλι τράγου και ανθρώπινο σώμα, η οποία συνδέεται συχνά με την Εκκλησία του Σατανά και άλλες αποκρυφιστικές και παγανιστικές παραδόσεις.

Αντί να κρατά την πλάκα με την επιγραφή «JULY IV MDCCLXXVI», ή 4 Ιουλίου 1776, που αντιπροσωπεύει τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, η εικόνα κρατά στα χέρια της το Βαβυλωνιακό Ταλμούδ.



Το Βαβυλωνιακό Ταλμούδ είναι μια συλλογή εβραϊκών θρησκευτικών διδασκαλιών και νόμων αιώνων που παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά κείμενα του Ιουδαϊσμού σήμερα.



Η επίθεση ξεκινά με ένα βίαιο χτύπημα στον κορμό του αγάλματος, όπου ξεσπά μια τεράστια πυρκαγιά και ένα ωστικό κύμα διαδίδεται προς τα έξω σε όλο το λιμάνι.



Μια δεύτερη πρόσκρουση διαπερνά το υψωμένο χέρι που κρατά τη δάδα, το οποίο σπάει και βυθίζεται στο νερό.



Ακολουθούν νέα χτυπήματα, διαλύοντας το σώμα του αγάλματος καθώς μεγάλα τμήματα φαίνεται να σπάζουν και να καταρρέουν.