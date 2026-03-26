Διπλωματικό θρίλερ στο Πακιστάν με «τελεσίγραφο» Τραμπ σε Ιράν: «Σοβαρευτείτε πριν είναι πολύ αργά»

Σε μια κρίσιμη καμπή για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Πακιστάν αναδεικνύεται στον κεντρικό μεσολαβητή ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, επιδιώκοντας τον τερματισμό της πολεμικής σύρραξης. Οι επίσημες δηλώσεις από το Ισλαμαμπάντ επιβεβαιώνουν έναν έντονο διπλωματικό μαραθώνιο που εξελίσσεται πίσω από τις κλειστές πόρτες, με τη συμμετοχή ισχυρών περιφερειακών παικτών.

Τα 15 σημεία των ΗΠΑ και ο ρόλος του Ισλαμαμπάντ



Ο υπουργός Εξωτερικών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Πακιστάν, Ισχάκ Νταρ, προέβη στην πρώτη επίσημη επιβεβαίωση ότι η χώρα του λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη μεταφέρει 15 συγκεκριμένα σημεία προς εξέταση στην Τεχεράνη μέσω πακιστανικών μηνυμάτων.

Η πρωτοβουλία αυτή, όπως σημείωσε ο Νταρ, τυγχάνει της υποστήριξης «αδελφικών χωρών» όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος. Η γεωγραφική και πολιτική θέση του Πακιστάν, που διατηρεί μακροχρόνιους δεσμούς τόσο με το γειτονικό Ιράν όσο και με την Ουάσιγκτον, το καθιστά ιδανικό συνομιλητή σε αυτή την εύφλεκτη περίοδο.

There has been unnecessary speculation in the media regarding peace talks to end ongoing conflict in the Middle East. In reality, US-Iran indirect talks are taking place through messages being relayed by Pakistan. In this context, the United States has shared 15 points, being… — Ishaq Dar (@MIshaqDar50) March 26, 2026

Στρατιωτική διπλωματία και επαφές με τον Τραμπ



Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχει ενεργά και η στρατιωτική ηγεσία του Πακιστάν. Ο ισχυρός αρχηγός του στρατού, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, φέρεται να είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την περασμένη Κυριακή. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ βρίσκεται σε τακτική επαφή με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους αλλά και με τη Σαουδική Αραβία, διασφαλίζοντας ότι οι σύμμαχοι στον Κόλπο είναι ενήμεροι για τις κινήσεις.

Τραμπ: «Δεν υπάρχει γυρισμός – Σοβαρευτείτε»



Με μια ανάρτηση που προκαλεί αίσθηση, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τους Ιρανούς διαπραγματευτές «περίεργους» και αποκάλυψε μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που εκπέμπει η επίσημη Τεχεράνη.

«Μας παρακαλούν να κάνουμε μια συμφωνία, κι όμως δηλώνουν δημόσια ότι απλώς εξετάζουν την πρότασή μας. ΛΑΘΟΣ! Καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα, πριν να είναι πολύ αργά, γιατί μόλις συμβεί αυτό, ΔΕΝ υπάρχει ΓΥΡΙΣΜΟΣ ΠΙΣΩ».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι το Ιράν βρίσκεται σε θέση αδυναμίας, τονίζοντας ότι η συμφωνία θα έπρεπε να είναι η μόνη τους διέξοδος μετά τη στρατιωτική τους πίεση, προειδοποιώντας ότι αν η κατάσταση ξεφύγει, «δεν θα είναι καθόλου ωραία».

Η σκληρή στάση της Τεχεράνης: «Αντίσταση μέχρι τέλους»



Παρά την κινητικότητα, το Ιράν εμφανίζεται προς το παρόν ανένδοτο. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, έσπευσε να χαμηλώσει τις προσδοκίες, δηλώνοντας ότι η χώρα του «δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευτεί» και ότι θα συνεχίσει να αντιστέκεται.



Η Τεχεράνη επιμένει ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί μόνο με τους δικούς της όρους, χαρακτηρίζοντας τις παρούσες επαφές ως απλή «μετάδοση μηνυμάτων» και όχι ως ουσιαστικό διάλογο. Η ρητορική αυτή αντικατοπτρίζει και την αγωνία που εξέφρασαν πρόσφατα Έλληνες ναυτικοί από την περιοχή, οι οποίοι μιλούν για την αποφασιστικότητα των τοπικών δυνάμεων να κινηθούν με τη λογική του «οφθαλμός αντί οφθαλμού»