Ιράν: Περιπολίες με 12χρονα παιδιά και 1.000.000 μαχητές εν δράσει για την «ιστορική κόλαση» των ΗΠΑ

Με την επιστράτευση εφήβων μόλις 12 ετών και την κινητοποίηση ενός εκατομμυρίου μαχητών, το Ιράν προετοιμάζεται για μια γενικευμένη χερσαία σύγκρουση. Η απόφαση της Τεχεράνης να ανοίξει τις τάξεις της πολιτοφυλακής σε παιδιά καταδεικνύει την κρισιμότητα των ωρών, καθώς το τελεσίγραφο Τραμπ πλησιάζει στη λήξη του.

Σε κατάσταση απόλυτου πολεμικού συναγερμού βρίσκεται το Ιράν, με το καθεστώς να σκληραίνει τη στάση του και να προχωρά σε κινήσεις που παραπέμπουν σε ολοκληρωτικό πόλεμο. Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, οι αρχές έδωσαν το «πράσινο φως» σε εφήβους ακόμη και 12 ετών να ενταχθούν στις γραμμές των εθελοντών που περιπολούν στην Τεχεράνη, ενισχύοντας τα φυλάκια ελέγχου και τη συλλογή πληροφοριών.

Παιδιά στις περιπολίες των Μπασίτζ

Ο Ραχίμ Νανταλί, στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι υπάρχει «μαζικό κύμα εθελοντών» μεταξύ των νέων που επιθυμούν να συμβάλουν στο «μέτωπο αντίστασης κατά του παγκόσμιου τυράννου». Οι ανήλικοι εθελοντές εντάσσονται στη δύναμη Μπασίτζ, η οποία αριθμεί ήδη 600.000 μέλη, αναλαμβάνοντας ρόλους στην ασφάλεια και την αποτροπή αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων εντός των πόλεων.

Η χρήση παιδιών σε τέτοιες αποστολές ερμηνεύεται από διεθνείς αναλυτές ως μια προσπάθεια της Τεχεράνης να επιδείξει απόλυτη εσωτερική συνοχή και αποφασιστικότητα, την ώρα που οι αμερικανικές πιέσεις κορυφώνονται.

Ένα εκατομμύριο μαχητές για τη χερσαία εισβολή

Την ίδια στιγμή, το πρακτορείο Tasnim μεταδίδει ότι πάνω από ένα εκατομμύριο Ιρανοί μαχητές είναι έτοιμοι για μια πιθανή χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ. Στρατιωτική πηγή χαρακτήρισε το ενδεχόμενο αμερικανικής εισβολής ως «ιστορική τρέλα», προειδοποιώντας ότι οι δυνάμεις εδάφους θα μετατρέψουν το ιρανικό έδαφος σε μια «ιστορική κόλαση» για τους Αμερικανούς στρατιώτες.

Αν και ο αριθμός του ενός εκατομμυρίου μαχητών σε μια χώρα 93 εκατομμυρίων κατοίκων δεν θεωρείται αριθμητικά εντυπωσιακός για τα δεδομένα μιας τέτοιας κρίσης, η ποιοτική διαφορά έγκειται στην ένταση της κινητοποίησης. Η μαζική εισροή αιτημάτων από νέους προς τα κέντρα κατάταξης της Μπασίτζ και του IRGC δείχνει ότι το Ιράν παίρνει στα σοβαρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ.

Στρατηγική «αυτοκτονίας» στο Στενό του Ορμούζ

Η ένταση μεταφέρεται και στο πεδίο της στρατηγικής, με την Τεχεράνη να δηλώνει έτοιμη ακόμη και για τακτικές «αυτοκαταστροφής» προκειμένου να κρατήσει κλειστό το Στενό του Ορμούζ. «Οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν το Στενό με τακτικές αυτοκτονίας. Είμαστε έτοιμοι για τη στρατηγική αυτοκτονία τους», ανέφερε η ίδια στρατιωτική πηγή, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποχωρήσει υπό το βάρος των αμερικανικών στρατιωτικών μετακινήσεων στην περιοχή.