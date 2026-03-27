WSJ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν την αποστολή άλλων 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή

Το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο να ενισχύσει περαιτέρω την αμερικανική παρουσία στη Μέση Ανατολή με επιπλέον χερσαίες δυνάμεις και μέσα, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίζεται και ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να διατηρήσει «όλες τις επιλογές στο τραπέζι».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλούνται διεθνή μέσα, στο τραπέζι βρίσκεται η αποστολή έως και 10.000 επιπλέον στελεχών του στρατού ξηράς, μαζί με πεζικό και τεθωρακισμένα οχήματα, ώστε να διευρυνθεί το φάσμα στρατιωτικών επιλογών της Ουάσιγκτον απέναντι στην Τεχεράνη.

Ενίσχυση παρουσίας χωρίς επίσημες λεπτομέρειες

Οι ακριβείς τοποθεσίες ανάπτυξης των νέων δυνάμεων δεν έχουν διευκρινιστεί. Ωστόσο, το σκεπτικό που αποδίδεται σε αμερικανικούς σχεδιασμούς είναι να αυξηθεί η επιχειρησιακή ευελιξία των ΗΠΑ στην περιοχή, σε μια συγκυρία όπου εξετάζονται τόσο στρατιωτικά όσο και διπλωματικά σενάρια.

Παράλληλα, η ανάπτυξη δυνάμεων της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας προς τη Μέση Ανατολή έχει ήδη αναφερθεί από αμερικανικά ΜΜΕ και πηγές, στο πλαίσιο της ευρύτερης κινητοποίησης.

Τι λέει ο Λευκός Οίκος

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, φέρεται να δήλωσε ότι οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση για μετακινήσεις στρατευμάτων θα γίνει από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, επαναλαμβάνοντας ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «διατηρεί όλες τις στρατιωτικές επιλογές».

Εκπρόσωπος της CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, υπεύθυνη για την περιοχή) δεν προχώρησε σε σχολιασμό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Το ευρύτερο πλαίσιο

Η συζήτηση για νέα ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων έρχεται την ώρα που η Ουάσιγκτον συνεχίζει να δηλώνει πως επιδιώκει να κρατήσει ανοικτές τις θαλάσσιες οδούς και να διαχειριστεί την κλιμάκωση στην περιοχή, ενώ στο παρασκήνιο καταγράφονται προσπάθειες –και διαψεύσεις– γύρω από πιθανές επαφές για αποκλιμάκωση.

Την ίδια ώρα οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται με τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (27/3) ότι διεξήγαγε βομβαρδισμούς ευρείας κλίμακας στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, σχεδόν έναν μήνα αφότου άρχισε ο πόλεμος.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν κύμα ευρείας κλίμακας πληγμάτων που είχαν στο στόχαστρο υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης», αναφέρει λακωνικό, τυποποιημένο ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram.