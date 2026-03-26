Παράταση 10 ημερών για επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν έδωσε ο Τραμπ

Παράταση έως τη Δευτέρα 6 Απριλίου έδωσε το απόγευμα της Πέμπτης 26 Μαρτίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για ενδεχόμενες επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν.

«Σύμφωνα με αίτημα της ιρανικής κυβέρνησης, παρακαλώ η παρούσα δήλωση να θεωρηθεί ότι αναστέλλω για 10 ημέρες την περίοδο καταστροφής ενεργειακών εγκαταστάσεων, έως τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, στις 8 μ.μ. (Ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ)» αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όπως ισχυρίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ «Οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και πηγαίνουν πολύ καλά, παρά τις λανθασμένες δηλώσεις περί του αντιθέτου από τα μέσα ενημέρωσης που μεταδίδουν Fake News. Οι Ιρανοί διαπραγματευτές είναι πολύ διαφορετικοί και "περίεργοι". Μας "παρακαλούν" να κάνουμε μια συμφωνία, κι όμως δηλώνουν δημόσια ότι απλώς "εξετάζουν την πρότασή μας"».

Τραμπ: Θέλουμε 6 εβδομάδες για να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας

Νωρίτερα μάλιστα, μιλώντας στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου εκτόξευσε νέες απειλές εναντίον της Τεχεράνης, στο φόντο της συνεχιζόμενης σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

«Το Ιράν μας ικετεύει να κάνουμε μια συμφωνία. Όχι το αντίστροφο. Είναι πολύ καλοί διαπραγματευτές. Δεν είμαι σίγουρος ότι είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε μια συμφωνία. Δεν μπορούμε να δώσουμε πυρηνικά όπλα σε τρελούς», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Οι Ιρανοί συνομιλούν με τις ΗΠΑ», ανέφερε, ωστόσο, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.



Σημείωσε δε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται «4 με 6 εβδομάδες» προκειμένου να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα των στρατιωτικών τους επιχειρήσεων στην περιοχή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε ξανά στο γεγονός ότι το Ιράν αποτελεί απειλή, λέγοντας ότι «θα είχε χρησιμοποιήσει πυρηνικά κατά του Ισραήλ, των ΗΠΑ και άλλων χωρών.

Δήλωσε ακόμα την απογοήτευσή του από το NATO. «Δεν έχει κάνει τίποτα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πόλεμος αυτός «ήταν τεστ για το NATO», τόνισε ο Τραμπ και είπε ότι «οι ΗΠΑ θα θυμούνται».